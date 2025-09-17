Retrasos en los trenes AVE entre Madrid y Andalucía por una avería en un desvío de la estación de Atocha ya solucionada

Archivo - Varias personas esperan un AVE en la estación de Atocha-Almudena Grandes en una imagen de archivo - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

SEVILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los trenes de Alta Velocidad que circulan entre Madrid y Andalucía registran retrasos desde primera hora de este miércoles 17 de septiembre por una avería en uno de los desvíos de la estación de Atocha-Almudena Grandes en Madrid que ya ha sido solucionada.

Según informa el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, los trenes de Alta Velocidad de primera hora de la mañana "pueden registrar retrasos" por esta avería que ha obligado a movilizar al personal necesario para solucionarla.

Sobre las 07.50 horas, Adif ha informado de que la incidencia ha quedado "solucionada" y la marcha de los trenes de Alta Velocidad que circulan entre Madrid y Andalucía "recupera gradualmente la normalidad".