'El rey de la farándula' y 'La última folclórica' llegan este din de semana a los teatros de Córdoba

CÓRDOBA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La programación de este fin de semana en los teatros de Córdoba, gestionados por el Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE), está protagonizada por la farándula y el folclore, pues el actor Ángel Ruiz interpretará este viernes, 23 de enero, a 'El Rey de la Farándula' en el Teatro Góngora, mientras la cantante Laura Gallego, con 'La última folclórica', ha agotado las localidades en el Gran Teatro el sábado.

Tal y como ha detallado el IMAE en una nota, 'El Rey de la Farándula' transportará al público entre épocas, revelando secretos y anécdotas de la corte de Felipe IV, cuyo reinado representó el máximo apogeo de las artes en el Imperio español, con figuras como Lope de Vega, Calderón de la Barca, Quevedo y Velázquez brillando en la corte.

Asimismo, marcó el inicio del declive del imperio, con guerras, corrupción y la decadencia de la Casa de los Habsburgo. A través de este cabaré del Siglo de Oro y con un tono sarcástico, provocador y a la vez conmovedor, el dramaturgo y actor nos ofrece una visión humana y emocional del monarca y su tiempo.

Ruiz estará acompañado de su inseparable pianista, Bru Ferri, quien interpretará canciones renacentistas y barrocas de Monteverdi, José Marín y Juan Hidalgo, además de temas contemporáneos. Ambos artistas construyen sobre el teatro Góngora un espectáculo versátil, vibrante y lleno de gracia, donde el pasado y el presente se funden sin barreras temporales. Las entradas están disponibles en taquilla y en 'teatrocordoba.es'.

Por otro lado, el Gran Teatro ha agotado sus localidades para disfrutar de Laura Gallego, 'La última folclórica'. Este espectáculo es un viaje por la historia de la copla y su evolución, desde sus raíces más puras hasta su adaptación a los nuevos tiempos. Gallego rinde homenaje al legado de las grandes figuras del género como Rocío Jurado, Marifé de Triana o Concha Piquer, pero también abre un camino para las nuevas generaciones, animando a que alguien recoja el testigo y continúe la tradición.

'La Última Folclórica' es una reivindicación de un arte, de una forma de sentir y de una identidad artística absolutamente propia. En el Gran Teatro se vivirán momentos icónicos como interpretar 'La bien pagá' a ritmo de jazz o 'Tatuaje' con aroma de tango argentino, actualizan el repertorio tradicional y lo resignifican desde una mirada fresca, libre y sin complejos.

Las entradas para todos los espectáculos del IMAE están disponibles en teatrocordoba.es, en las taquillas de los Teatros de Córdoba en su horario habitual y en la app IMAE-Teatros de Córdoba, disponible para iOS y Android.