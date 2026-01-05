Los Reyes Magos ya están en Jaén donde se espera que una tregua de la lluvia permita celebrar la cabalgata

Visita de los Reyes Magos a la Catedral - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Reyes Magos de Oriente han llegado a la capital jiennense donde sido recibidos por las autoridades de la ciudad. Puntuales y bajo una fina lluvia, Melchor, Gaspar y Baltasar han llegado al salón de plenos del Ayuntamiento de Jaén junto a sus pajes donde han sido recibidos por el alcalde de Jaén, Julio Millán.

En la recepción también han participado la primera teniente de alcalde y concejala de Cultura, María Espejo, y ediles del equipo de gobierno y de la Corporación. Todos ellos han esperado en el salón de plenos a los tres Reyes Magos, que han tenido su primer contacto con niños y niñas de la ciudad de Jaén.

En nombre de la Corporación, Millán ha agradecido su presencia en la ciudad y ha recordado el trabajo que tienen por delante para hacer felices a los niños, niñas y personas mayores de la ciudad, entre otros, y atender sus peticiones. También ha indicado que Melchor, Gaspar y Baltasar tienen una especial sensibilidad con las personas que están atravesando momentos de dificultad.

En nombre de los Reyes Magos ha hablado Melchor, quien ha recordado que la tradición sigue viva con la presencia de niños y niñas, lo que les hace sentir "muy contentos". "La festividad de los Reyes Magos nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre la generosidad, la solidaridad y la ilusión, valores que cobran un significado especial para los mayores y los niños", ha dicho.

A continuación, el cortejo se ha dirigido a la Catedral, donde ha sido recibido por el obispo de la Diócesis, Sebastián Chico y una multitud de menores acompañados de sus familiares.

Tras el paso por la Catedral, los Reyes Magos se han dirigido de nuevo al Ayuntamiento donde han comenzado desde sus tronos la tradicional recepción con niños y niñas y vecinos que han hecho cola para contarles cómo se han portado todo el año, qué necesitan, sus anhelos y deseos. Seguidamente, sus majestades se han trasladado al Hospital de Jaén para visitar a los menores ingresados.

CABALGATA

El Ayuntamiento de Jaén ya ha avisado de que se producirán algunos cambios en relación con la cabalgata debido a la llivia. Así, en una nota ha indicado que el horario de la cabalgata de se mantiene a las 18,30 horas partiendo desde la Plaza de Santa María, pero se procederá a recortar el itinerario previsto ante la previsión de lluvia por parte de la Aemet.

El desfile no bajará por el Paseo de la Estación, Plaza Jaén por la Paz ni por el Paseo de España, "con el objetivo de facilitar de la máxima seguridad durante el recorrido de dicha cabalgata".

De esta forma, una vez que la cabalgata llegue a la calle Virgen de la Cabeza, proseguirá su recorrido por la Avenida de Andalucía donde finalizará en la Glorieta Blas Infante.

Asimismo, se ha informado de que en caso de que se procediera a la suspensión de la cabalgata, se procederá a ampliar la tradicional recepción que los Reyes Magos realizan a los niños y niñas de Jaén en la puerta del Ayuntamiento, que se extenderá hasta las 21,30 horas.