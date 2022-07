Reyes (PSOE) exige a Juanma Moreno que complemente las medidas del Gobierno de España para ayudar a las familias

ÚBEDA (JAÉN), 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, ha exigido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que impulse medidas que complementen las iniciativas adoptadas por el Gobierno de España para ayudar a las familias.

"La derecha andaluza ya no tiene excusas. Tiene mayoría suficiente en Andalucía para no seguir mirando a otros y no echarle la culpa de todo a terceros", ha dicho el dirigente socialista. Reyes hizo estas declaraciones antes de participar en la reunión del grupo parlamentario socialista de Jaén, que ha mantenido en Úbeda (Jaén) su primer encuentro tras producirse la constitución del Parlamento andaluz.

El líder socialista apuntó que una de las tareas del Grupo será "poner negro sobre blanco" las diferencias entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Junta de Andalucía a la hora de afrontar situaciones de dificultad derivadas de la pandemia o de la invasión de Ucrania.

"El Gobierno de España trabaja pensando en las familias, en las empresas y en las personas, todo lo contrario de lo que hace el Gobierno de Moreno Bonilla", ha señalado Reyes.

En este punto, ha valorado las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno de Pedro Sánchez, como el complemento de 100 euros a las becas, la gratuidad de los abonos de transporte ferroviario o los impuestos a las eléctricas y a la banca, medidas que "el PP no apoyó en el Congreso porque el PP está en lo que está",

De hecho, ha incidido en que el PP votó en contra de otras iniciativas como la subida del salario mínimo o el incremento de las pensiones. Así las cosas, ha apuntado que en los próximos meses el PSOE también va a trabajar "para desenmascarar a esta derecha española y andaluza".

Reyes ha apuntado que es ahora cuando empieza el trabajo de los parlamentarios en la nueva legislatura iniciada en la Cámara andaluza y que lo harán en coordinación con los diputados y senadores "con el objetivo fundamental de defender el interés de la provincia de Jaén, que necesita una discriminación positiva de la Junta y no una Junta que ha permanecido de perfil en estos años de dificultad".

Ha añadido que los parlamentarios andaluces y jiennenses se van centrar en asuntos "fundamentales" como la defensa de los servicios públicos de calidad, de la sanidad, de la educación y de la política social, "de los que en Andalucía nos hemos sentido muy orgullosos hasta la llegada del gobierno del PP de Moreno Bonilla".

"No vamos a escatimar esfuerzos desde el minuto uno reivindicando que esos servicios públicos no pueden seguir dando pasos atrás, como ha ocurrido en la anterior legislatura, en una orientación clara de la derecha hacia la privatización de los mismos", ha concluido Reyes.