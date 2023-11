Reyes (PSOE-Jaén)) aconseja al PP que “supere el shock del 23 de julio”

JAÉN, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, ha mostrado la "satisfacción total" de los socialistas por la inminente investidura de Pedro Sánchez y ha aconsejado al PP que "supere el shock del 23 de julio". Para el dirigente socialista, "se ha demostrado la capacidad del PSOE de agrupar a una mayoría parlamentaria de acuerdo con el artículo 99 de la Constitución", lo que supone que "España tendrá Gobierno de progreso durante los próximos cuatro años".

En declaraciones a los periodistas, Reyes ha dicho que "es triste que el PP aún no haya superado el shock de las urnas", porque "estaban convencidos de que iban a gobernar" y, tras ganar las elecciones, "fueron incapaces de sumar una mayoría de Gobierno en este país".

Ha incidido en que el PSOE sí ha logrado articular esa mayoría, sumando hasta 179 diputados. Por ello, ha lamentado que el PP "no asuma el resultado y no asuma que va a estar en la oposición", actitud que es "una constante" desde el año 1982. "El PP y las derechas creen que son sinónimo de Gobierno y no aceptan no serlo. No lo aceptaron con Felipe González, no lo aceptaron con Zapatero y no lo aceptaron desde el minuto uno con Pedro Sánchez, no ahora con la amnistía, sino desde el minuto 1 en que le pidieron que dejara el Gobierno".

Asimismo, el líder socialista ha afirmado que el PP y Feijóo siguen "acomplejados ante la ultraderecha" y que "se equivocan" "cuando condenan con la boca pequeña los ataques a las casas del pueblo, con esas manifestaciones donde lo único que dicen es que quien tiene que gobernar es el PP, utilizando el discurso de que ganaron las elecciones".

"Lo dicen en Jaén, donde hay un alcalde del PP que no ganó las elecciones pero que sumó mayoría con otro partido y que el PSOE respeta porque respeta la Constitución y forma parte de nuestro ADN", ha dicho el dirigente socialista y ha añadido que "lo triste es que el PP no sepa hacer política sin confrontación".

Igualmente, ha lamentado que estas movilizaciones "le sirvan a Juanma Moreno como argumento para no dar respuesta ni explicaciones sobre temas como la sanidad pública, con manifestaciones de colectivos y con citas en el Hospital para 2025, para dentro de año y medio".

Asimismo, ha dicho que Moreno tampoco da explicaciones "de lo que está sucediendo con el director general de Pesca, alto cargo de la Junta de Andalucía y de Juanma Moreno, que está siendo investigado por dar ayudas a una empresa de la que es titular".

"O no pedir disculpas al secretario de Organización del PSOE-A por el linchamiento público que se le hizo en vísperas de las elecciones por un tema que ahora la Justicia ha archivado", ha dicho, al tiempo que ha hecho hincapié en que las movilizaciones del PP son "para tapar las propias vergüenzas de lo que está haciendo la Junta de Andalucía".