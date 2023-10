Reyes (PSOE Jaén) apuesta por Sánchez para encabezar "el mejor Gobierno posible para España y Jaén"

JAÉN, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, ha firmado el manifiesto de apoyo a Pedro Sánchez para conformar cuanto antes un Gobierno progresista "que siga trabajando por los derechos de los trabajadores, defendiendo a las familias y aprobando nuevos avances sociales". De esta forma, ha señalado que "el Gobierno de Pedro Sánchez es el mejor Gobierno posible para España y la provincia de Jaén".

Reyes ha apuntado en un comunicado que en las elecciones generales de 23 de julio los españoles "dijeron no a Feijóo, no al PP y no a un gobierno radical de derechas que sólo traería recortes, retrocesos, pérdida de derechos, hundimiento de los servicios públicos y trato privilegiado a las grandes fortunas y élites de poder".

"Las urnas expresaron su preferencia por un Gobierno progresista como el que en estos últimos cinco años ha aprobado algunos de los avances sociales más importantes de este siglo", ha subrayado el dirigente socialista.

En este sentido, ha dicho que es fundamental "que sigan pilotando el Gobierno de España quienes han subido el salario mínimo hasta 1.080 euros, quienes han subido las becas hasta cifras récord, quienes han incrementado las pensiones en más de 200 euros, quienes han puesto en marcha una reforma laboral que ha permitido generar más empleo indefinido que nunca y quienes han aprobado leyes de vanguardia como la Ley de la Eutanasia".

Ha añadido que Pedro Sánchez "ha demostrado que era posible desplegar otra política, centrada en atender los problemas de la ciudadanía y en proteger al conjunto de la sociedad española cuando hemos sufrido crisis inesperadas como la pandemia o la invasión de Ucrania".

Así las cosas, ha dicho que España "merece seguir teniendo a un Gobierno progresista como éste", de igual manera que "también lo merece y necesita la provincia de Jaén" porque "hay muchos asuntos fundamentales para nuestra tierra que no pueden frenarse ahora y la única garantía de que sigan en marcha es un Gobierno de Pedro Sánchez".

En este punto, ha manifestado que el PSOE es el "mayor aval para que puedan seguir adelante iniciativas como el Cetedex, la autovía A-32, la alta velocidad, las conexiones ferroviarias con Madrid y resto de Andalucía, las obras hidráulicas y de abastecimiento, o la ampliación y modernización de regadíos".