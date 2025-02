Reyes (PSOE Jaén) comunicará al comité provincial su intención de no optar a la reelección a la secretaría general

JAÉN 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de los socialistas jiennenses, Francisco Reyes, ha señalado que este sábado comunicará ante el comité provincial extraordinario del PSOE su intención de no optar a la reelección en el próximo congreso ordinario si en la formación se mantiene el clima de "unidad" que hay actualmente. No obstante, ha puntualizado que su intención es "dejar la Secretaría, no la política".

"El próximo sábado habrá un comité provincial en el que convocaremos el congreso ordinario y me vais a permitir que sea lo suficientemente respetuoso para hacerlo en el foro, adecuado que es ante mis compañeras y compañeros después de los años que llevo de secretario general", ha dicho Reyes a preguntas de los periodistas en el transcurso de una rueda de prensa con el alcalde de Jaén, Julio Millán.

Ha añadido que en lo que a él respecta ve "un buen clima" en cuanto a la unidad. "Tenemos la responsabilidad de seguir con ese clima que nos da fortaleza, que nos da respaldo, dentro y fuera de la provincia", ha dicho Reyes.

Ha añadido que desde que se conoció su intención de "dar un pasito a la izquierda" y no presentarse a la reelección como secretario general, lo ha recibido ha sido "mucho cariño de la gente", al tiempo que ha subrayado que su intención es seguir vinculado a la vida política.

"Yo pretendo dejar la Secretaría General, no la política. Aquí me va a tener la nueva dirección del partido, me van a tener a su entera disposición para estar donde ellos me digan", ha dicho Reyes, que también ha precisado que será fuera del ámbito orgánico del partido porque "ya está bien y ahora voy a dedicarme a la Diputación y donde me diga la dirección del partido. Yo soy un chico fácil".

Sobre encontrar un candidato o candidata de consenso para la Secretaría General del PSOE de Jaén, Reyes ha apuntado que "la obligación es que venga gente que lo haga mejor que yo y lo van a hacer desde la unidad, van a tener capacidad de unidad, de trabajar todos en la misma dirección y que Jaén siga siendo una agrupación referente, no solamente a nivel de Andalucía, sino también a nivel nacional".

En lo que respecta a su cargo como presidente de la Diputación de Jaén, Reyes ha hecho hincapié en que ejercerá como tal hasta 2027 y después estará a disposición de la dirección del PSOE para, "como siempre, ser una pieza más en ese proyecto que tiene el PSOE de España, el PSOE de Andalucía y, por supuesto, el PSOE de Jaén".