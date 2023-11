Reyes (PSOE Jaén) lamenta la "connivencia" del PP con las manifestaciones "ilegales" y pide "serenidad" a los militantes

JAÉN, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha lamentado la "connivencia" del PP con las manifestaciones "ilegales" que se están llevando a cabo a las puertas de sedes socialistas, al tiempo que ha instado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a "responder y actuar conforme a la ley". Además, ha pedido "serenidad" y "tranquilidad" a los militantes del PSOE, frente a este tipo de protestas.

Tras la manifestación de este lunes tarde a las puertas del PSOE provincial con la participación de unas 1.500 personas, según datos de la Subdelegación del Gobierno, Reyes ha apuntado que se trata de "una minoría" la que participó en dicha protesta.

"No voy a cuestionar yo este tipo de manifestaciones o de movilizaciones, pero sí me preocupa que partidos que han tenido responsabilidad del Gobierno no se hayan pronunciado", ha dicho Reyes, que ha añadido que "movilizarse contra algo que no se conoce, movilizarse para que no se cumpla el artículo 99 de la Constitución Española, que es quien regula cómo se elige el presidente del Gobierno, es una situación grave en este país".

Ha defendido que España "necesita un Gobierno cuanto antes, un Gobierno como el que hay hasta ahora, que trabaje por la concordia y por el diálogo y que trabaje por toda España, no para una parte de los españoles, no para una parte de la población de este país".

Ha incidido en el respeto a este tipo de protestas, pero ha pedido que "lo hagan dentro de la norma, que pidan los oportunos permisos". Asimismo, ha manifestado que le preocupa que "se manifiesten contra algo que todavía no se conoce, que se manifiesten contra una amnistía que todavía no está ahí y no las veamos manifestarse cuando estamos viviendo la situación que estamos viviendo en nuestro campo".

"¿Dónde están estos manifestantes que no se manifiestan pidiendo trabajo para los trabajadores del campo de la provincia de Jaén?, ¿dónde están estos manifestantes cuando en la provincia de Jaén se están dando citas desde el hospital de Jaén para el mes de marzo del año 2025?", ha dicho Reyes.

"Lo primero que tienen que respetar es la Constitución Española que regula, como digo, en su artículo 99 cómo se elige al presidente del Gobierno", ha afirmado Reyes, y ha recordado a aquellos que "se manifiestan en la puerta del PSOE de Jaén diciendo que Pedro Sánchez no ganó las elecciones, tampoco los ganó el alcalde de la ciudad de Jaén y está gobernando".

"Respeto a la democracia, respeto y cumplir y hacer cumplir la Constitución Española, que es lo que un país como nuestro necesita", ha manifestado el dirigente socialista, que ha abogado por "no sembrar crispación, no sembrar lo que está sucediendo desgraciadamente y que el principal partido de la oposición que ha gobernado este país, pues esté en connivencia con lo que está sucediendo".

Sobre posibles actuaciones por parte del PSOE si se repiten las movilizaciones, Reyes ha dicho esperar que "los Cuerpos y Fuerzas de Ciudad de Estado respondan y actúen conforme a la ley" ya que no hay constancia de que la protesta de este lunes "fuese solicitada por ninguna institución, por ningún colectivo de manera legal" y "por lo tanto, son manifestaciones ilegales" y "yo lo que espero es que los Cuerpos y Fuerzas de Ciudad de Estado actúen en consecuencia ante una ilegalidad que se está cometiendo en nuestro país".

A renglón seguido, el dirigente socialista ha pedido "serenidad a los militantes, tranquilidad" porque a "este partido con 144 años de historia nadie lo ha amedrantado y vamos a seguir, aunque les pese, siendo la piedra angular de los avances del desarrollo de la igualdad en un país como nuestro porque lo hemos demostrado desde el año 1982 que tuvimos la oportunidad de gobernar este país".

Por último, ha hecho referencia a que el PSOE, su secretario general y la militancia "habló el pasado domingo cuando casi el 88 por ciento de los votantes del Partido Socialista dijeron sí a ese Gobierno, porque es lo mejor que le puede pasar a este país".

"Desgraciadamente hay una parte minoritaria en este país, pero que representa la derecha y la extrema derecha, que lo que le interesa es la bronca y el enfrentamiento entre territorios", ha dicho el secretario general de los socialistas jiennenses. Frente a ello ha defendido que Pedro Sánchez lo que está haciendo es "trabajar por la concordia desde el diálogo y pensando en el 100% de los españoles y de las españolas".

"Hemos hablado el pasado domingo y los datos están ahí. La respuesta que ha habido por parte de la militancia es un respaldo total a Pedro Sánchez, a sus políticas, al diálogo y a la concordia en este país", ha concluido Reyes.