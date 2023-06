Reyes (PSOE) tacha a Jaén Merece Más (JM+) de "marca blanca del PP" para las próximas generales

JAÉN, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, ha tachado a Jaén Merece Más (JM+) de "marca blanca del PP" para las próximas generales y ha advirtió de la "estafa" que representan después de que hayan apoyado al PP en los tres municipios donde decidían quién iba a tener la Alcaldía como es el caso de Jaén capital, Baeza y Santisteban del Puerto.

"Jaén Merece Más son de derechas y se ha ido con la derecha con el único objetivo que tenían desde su creación, que era echar al PSOE y a Julio Millán del Ayuntamiento de Jaén", ha dicho Reyes en rueda de prensa al referirse al caso concreto de la capital.

De cara a las elecciones generales del 23 de julio, Reyes ha incidido en que "ya no hay margen para engaños, ni para máscaras. Jaén Merece Más es otro peón de la derecha. Jaén Merece Más es la marca blanca del PP para las próximas elecciones generales", al tiempo que ha pedido al electorado de izquierda y centro-izquierda "que no se confunda y no caiga en la trampa".

Reyes ha subrayado que "lo que consiga Jaén Merece Más estará a disposición del PP y la derecha" y ha añadido que "muchos electores de Jaén Merece Más en la capital se han sentido engañados, defraudados y timados" cuando han visto que este partido ha pactado con el PP y ha devuelto a la Alcaldía de Jaén "al partido que trajo la corrupción al Ayuntamiento, que generó la deuda insostenible, el partido de las redes clientelares, el enchufismo, los pésimos servicios públicos, la suciedad en las calles y el transporte urbano del siglo pasado".

"Es verdad que Jaén merece más, pero desde luego Jaén no se merecía esto", ha dicho el secretario general de los socialistas jiennenses. Ha afirmado que en Jaén capital "había un cambio necesario puesto en marcha" por Julio Millán y que Jaén Merece Más "lo ha taponado" con un acuerdo con el PP que "ni siquiera está claro", porque el documento que se ha remitido a los medios "no está firmado por los partidos ni por el notario". "La ciudad de Jaén tiene derecho a ver ese documento y nosotros lo vamos a exigir: queremos el acuerdo ante notario", ha dicho Reyes.

De lo que se ha conocido, el pacto incluye como punto estrella un fondo de convergencia que se le pide al PP, "cuando hay que recordar que fue el PP el que se cargó el Plan Activa Jaén en 2011", un programa con 1.700 millones de inversión canalizada en actuaciones ejecutadas y planificadas. Además, ha aludido a que el acuerdo contempla medidas de carácter provincial "que son una carta a los reyes magos, sin concreción alguna, sin plazos de ningún tipo y sin presupuesto".

Se ha referido específicamente a apartados como el de obras hidráulicas, que prácticamente han sido copiadas de la planificación que la Diputación presentó hace tres meses y que además incluyen actuaciones como las del Víboras y el Quiebrajano que "la Junta de Andalucía lleva tres años paralizando".

"Lo que queda claro de este acuerdo es que lo único que van a ejecutar son los proyectos que Julio Millán ha dejado en marcha. Lo dicen ellos mismos. Cerca de 40 medidas que reconocen que se han encontrado en marcha. Es decir, quieren vivir de la herencia recibida de Julio Millán", ha apuntado Reyes.

Igualmente, ha señalado que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, debería aclarar alguna cuestión que se deslizó en la rueda de prensa del pacto, donde se llegó a decir que el fondo de convergencia contaba con la confirmación del consejero de Presidencia, Antonio Sanz.

"El señor Moreno Bonilla tiene que aclarar si ha utilizado dinero público de todos los andaluces y todos los jiennenses en una negociación partidista para comprar un ayuntamiento, si ha utilizado una vez más la Junta al servicio del PP. Señor Moreno Bonilla, Andalucía no es su cortijo. Queremos transparencia, luz y taquígrafos", ha concluido Reyes.