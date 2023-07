Reyes sitúa la sequía como su prioridad y critica que a Juanma Moreno "se le llene la boca de agua" en este tema

JAÉN, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha situado la lucha contra la sequía como una de sus prioridades y "principal preocupación" del presente mandato, al tiempo que ha criticado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, del que ha dicho que "se le llena la boca de agua" con este tema, pero la provincia lleva desde 2020 que el Gobierno andaluz saque adelante la conexión del sistema Víboras-Quibrajano, una actuación declarada de interés de la comunidad en 2020.

"En la sequía hay que trabajar cuando hay agua", ha dicho Reyes en una entrevista en Canal Sur Televisión recogida por Europa Press. En este punto, ha señalado que desde la Diputación Provincial se viene trabajando los últimos tres años con el Gobierno de España y "está a punto de firmarse un convenio con una inversión de 215 millones de euros que va a permitir la mejora en los distintos sistemas de abastecimiento al territorio provincial".

Este convenio, según el presidente recogerá tanto en la conexión de Las Copas, el Sistema de La Loma con el pantano de El Tranco, la mejora en distintos sistemas como el Víboras-Quiebrajano, o la ampliación de La Loma a la comarca de Sierra Mágina. "Tenemos los proyectos redactados en previsión de lo que pudiera pasar", ha señalado el presidente.

Es en este marco en el que ha pedido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que ejecute el proyecto de las conducciones del Víboras-Quebrajano, con una inversión "comprometida" de 20 millones de euros, ya que "en tres años no ha sido capaz de ejecutar un solo metro de lineal de esas conducciones". "Es triste que en tres años no hayan sido capaces de ejecutar esa obra que afecta a 150.000 habitantes de la provincia de Jaén y la mayor parte de ellos en la capital", y que además está declarada de interés de la Comunidad, tal y como ha apuntado Reyes.

Asimismo, ha indicado que otra de las prioridades marcadas en el presente mandato es que "la gente siga en nuestro territorio" y ello implica "trabajar para que nuestros pueblos no pierdan servicios" por eso "Jaén no va a permitir que en este momento se nos rebaje o se nos elimine un solo médico y que la Atención Primaria no se atienda como tiene que atenderse". Esta lucha contra la despoblación, también conlleva, según Reyes, que la educación pública siga existiendo "bajando la ratio" y que "las listas de espera en la atención sociosanitaria en dependencia pues sea la que tiene que ser".

Por otro lado, sobre el proyecto del Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación (Cetedex) que el Ministerio de Defensa tiene proyectado ubicar en Jaén capital, el presidente de la Diputación se ha mostrado convencido de que saldrá adelante porque, entre otras cuestiones, "tiene la financiación garantizada por parte del Gobierno de España". Además, desde la Administración provincial se ha iniciado el expediente para expropiar las 630 hectáreas de los campos anexos a los 80.000 metros cuadrados ya cedidos por el Ayuntamiento para su campus principal.

"Estoy convencido, en primer lugar, de que va a ser un gobierno socialista liderado por Pedro Sánchez, que fue quien trajo este proyecto a Jaén, quien va a finalizarlo", ha dicho Reyes, al tiempo que ha hecho referencia a que si hubiera algún cambio de Gobierno que "espero y deseo y creo que no se va a producir, creo que nadie va a ser capaz de dar un paso atrás" con el Cetedex.

No obstante, ha puntualizado que tampoco sería algo extraño porque "ya lo hicieron con el tranvía de Jaén, que después de invertir 130 millones de euros, desde que llegó el gobierno del Partido Popular al Ayuntamiento de Jaén, ha estado muchos años parado". "Es triste que desde que llegó el Gobierno a Andalucía del Partido Popular con Moreno Bonilla, en casi cinco años, no han sido capaces de poner en marcha el tranvía, cuando en su ejecución, en la inversión, solamente se tardó dos años".

ELECCIONES 23J

En lo que respecta a las elecciones generales del pasado 23 de julio, Reyes ha subrayado que "los españoles han cambiado en 24 horas una historia que otros habían escrito" porque "hemos sido capaces de frenar a la derecha con la ultraderecha, no solo en nuestro país, sino que nos hemos convertido en un referente en Europa de cómo cambiar y cómo impedir que esa ultraderecha domine la Unión Europea".

En este punto, ha asegurado estar "convencido de que habrá gobierno de progreso que ha sido lo que han tenido los españoles y las españolas, no le han dado mayoría a esas derechas".

Sobre el resultado en Andalucía, para Reyes ha quedado patente "la remontada" del PSOE. "En las autonómicas de 2022, el Partido Popular le sacó más de 19 puntos al Partido Socialista. En estas elecciones generales no hemos quedado a menos de tres puntos del Partido Popular, lo mismo que ha sucedido en la provincia de Jaén donde Partido Popular nos sacó en las autonómicas del 22 más de 15 puntos y en este caso nos hemos quedado solamente a un uno por ciento del Partido Popular".

Y eso se debe a que "los andaluces están viendo de verdad que Moreno Bonilla no era esa persona que nos han vendido durante mucho tiempo, que había otro Moreno Bonilla y que lo está demostrando con esa mayoría absoluta, que tiene el verdadero rostro de la derecha".

En este sentido, y aludiendo a la comparecencia de Moreno en el Parlamento arremetiendo contra Vox, Reyes ha dicho haber sentido "cierto pudor" ya que Moreno "accedió a la presidencia de la Junta de Andalucía en el año 2019 gracias al apoyo de Vox". "En aquellas elecciones, Moreno Bonilla no ganó las elecciones, el Partido Popular no ganó las elecciones y Moreno Bonilla fue presidente gracias a los votos de Vox, porque en aquel momento quien ganó fue Susana Díaz", ha manifestado el presidente de la Diputación de Jaén.

Por todo ello, según Reyes, "sorprenden" las declaraciones de Moreno, aunque, según el presidente, son una muestra de las "dos varas de medir" del PP. "Ellos pueden hacer lo que quieran, son las derechas, y los demás no podemos hacer lo que ellos han hecho a lo largo de la historia", ha señalado Reyes que también ha puesto el ejemplo del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo "diciendo que tiene que gobernar la lista más votada cuando hace muy pocos días hacían todo lo contrario en Extremadura, en Valencia, en Baleares y en muchas ciudades y pueblos de este país".