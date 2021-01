Reyes, ante la situación del PSOE-A: "No vamos a perder ni un minuto en lo que no sea minimizar consecuencias del covid"

JAÉN, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, ha asegurado que no van a "perder ni un minuto en algo que no sea trabajar para minimizar las consecuencias del covid en la provincia de Jaén y en Andalucía".

Así lo ha indicado este lunes a preguntas de los periodistas sobre la situación interna en el PSOE-A, una vez que la secretaria general, Susana Díaz, ha reiterado que optará a la reelección en el cargo cuando se convoque el congreso regional, o si considera necesario un paso al lado, como el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, al decidir no aspirar de nuevo a la Presidencia de la Generalitat catalana.

"Lo que Paco Reyes tiene que decir sobre temas internos, lo ha dicho ya en los foros que corresponde", ha afirmado, no sin subrayar que sus responsabilidades orgánicas e institucionales "están centradas exclusivamente en la principal preocupación de los hombres y mujeres de Andalucía, y, por lo tanto, de la provincia" jiennense.

Una preocupación, según ha añadido, "que no es otra que la enfermedad" provocada por el coronavirus y la crisis sanitaria, económica y social que ha generado. De ahí, que haya recalcado que "fuera del ámbito orgánico" no perderán "ni un minuto" en otra cosa que "no sea trabajar para minimizar" sus efectos.