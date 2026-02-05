El río Guadalquivir alcanza los cinco metros en Córdoba y provoca el desalojo de 400 familias

Subida del caudal del río Guadalquivir a su paso por Córdoba. - Guillermo Morales - Europa Press

CÓRDOBA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El río Guadalquivir ha superado a su paso por Córdoba los cinco metros de altura y ya dobla la altura del nivel rojo, que marca el riesgo de desbordamiento y que está en 2,5 metros, todo ello en una jornada en la que se ha desalojado a cerca de 400 familias en distintas zonas de la capital y sus barriadas ante el riesgo de vivir unas inundaciones similares a las registradas en febrero del año 2010, que tuvieron unas 3.000 personas afectadas.

Así lo ha explicado el alcalde de Córdoba, José María Bellido, en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, en la que ha señalado que el río "sube lentamente" y, según los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), "lo peor se espera entre las 6,00 y 8,00 horas" de este viernes.

Según los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir las aguas han alcanzado los cinco metros de altura cerca de las 23,00 horas de este jueves, por lo que ha pasado de los 2,5 metros a los cinco en apenas 28 horas.

En este contexto, unas 60 personas desalojadas, otras se han marchado a casas de amigos o familiares, han encontrado refugio en el pabellón de Vista Alegre, tal y como han confirmado fuentes de Cruz Roja a Europa Press. En concreto se trata de 50 adultos (27 hombres y 23 mujeres) y nueve menores (siete chicos y dos chicas) los que hasta el momento han sido atendidos por la institución humanitaria.

La entidad ha explicado que en el pabellón, con 320 puestos habilitados, "hay un albergue montado, con camas, comida, duchas, atención sanitaria y psicosocial si requieren", así como "ludoteca para los niños". Los miembros de Cruz Roja estarán en el pabellón "mientras sea necesario".

Según el informe de la Policía Local de las 18,00 horas en la zona de Alcolea se ha completado el desalojo en la calle La Barca, mientras que en Camino Azud se ha desalojado la parte baja, las últimas tres viviendas, y en Ribera Baja hasta la calle Nuestra Señora de los Ángeles. Por su parte, en la zona de Acequia ha comenzado el desalojo.

Igualmente, continúan los desalojos en la zona de Fontanar de Quintos, en concreto en la carretera de La Unión hasta Las Dalias y las calles, Orquídea, Pacífico, Paraíso, Clavellina, Campanilla y Camelias. También se trabaja en la zona de Majaneque, donde se desalojará desde la calle principal hasta la Avenida de las Asociaciones, desde la calle Trigueros hasta la misma avenida y la calle Olivo.

Además, las urbanizaciones Cigüeñas-Montón de la Tierra han sido ya desalojado por completo, al igual que las zonas de San Isidro, Altea y Guadalvalle en el entorno del aeropuerto.

ES-ALERT

Cabe recordar que la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) ha remitido a las 18,44 horas de este jueves un nuevo mensaje Es-Alert a los teléfonos móviles de los vecinos que se encuentran en el entorno más próximo al cauce del río Guadalquivir a su paso por la capital de Córdoba.

La alerta enviada en Córdoba explica a la población afectada que se está llevando a cabo el desalojo preventivo de hasta diez urbanizaciones por la gran crecida del cauce que experimenta el río Guadalquivir debido a las intensas precipitaciones de la borrasca Leonardo. La medida afecta a las urbanizaciones de Guadalvalle, núcleo en el que ya se produjeron evacuaciones a última hora del miércoles, junto con La Altea, Ribera Baja, San Isidro, Majaneque, Fontanar de Quintos, La Forja 1, La Forja 2, Las Cigüeñas y la calle de la Barca en Alcolea.

El mensaje emitido hace un llamamiento a alejarse de las zonas inundables y de seguir las instrucciones de las autoridades de protección civil. El servicio Es-Alert es una herramienta de la Red de Alerta Nacional pensada como alerta temprana para fomentar conductas de autoprotección que permitan minimizar riesgos desde la participación activa de la población como primer eslabón de seguridad.