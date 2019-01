Rivera: Cs ha "conseguido los objetivos" en Andalucía y sólo ha cedido la Presidencia

Actualizado 22/01/2019 9:35:07 CET

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha manifestado que su partido ha "conseguido los objetivos" que se marcó en la negociación para llegar a un acuerdo que permitiese la gobernabilidad en Andalucía y lo que ha cedido ha sido la Presidencia de la Junta, que la ostenta el PP-A con Juanma Moreno. "Claro que hemos cedido, empezando por la Presidencia que la ostenta el otro partido, pero, por todo lo demás, hemos conseguido los objetivos, por lo menos en la negociación", ha dicho.

En una entrevista en Canal Sur Radio recogida por Europa Press, Rivera ha sido preguntado por qué exigencias ha tenido que dejar atrás para llegar al acuerdo en Andalucía, a lo que solamente ha respondido con una cesión que es la Presidencia de la Junta. Sin embargo, el líder de Ciudadanos ha recordado que "para ser buen negociador y una persona que busca consenso siempre hay que ser generoso" y también "saber cuáles son tus objetivos".

Así, la formación naranja, según ha continuado, ha conseguido tener con 21 escaños la Presidencia de la Cámara "en un momento importante"; ha conseguido la Vicepresidencia y la mitad del gobierno con cuatro consejerías que Ciudadanos "quería ostentar y tener para reformar". Pero ahora, ha señalado que "lo importante es trabajar y no ostentar el cargo" por lo que ha indicado que ahora lo que toca es "trabajar por los andaluces" desde las cuatro consejerías "de áreas muy potentes" que ostenta Ciudadanos.

Sobre estar carteras, Rivera ha puesto en relieve que la mitad de sus consejeros sean independientes y "no sean carne de partido", sino gente con "experiencia" en cada uno de los ámbitos que "van a gestionar los recursos y mejorar la vida de los andaluces. "Me siento orgulloso de que haya gente en política que no ha estado en política sino trabajando día a día en ámbitos profesionales", ha resumido.

Preguntado por si prevé una legislatura tranquila a pesar de la fragmentación del Parlamento, Rivera ha restado importancia a la falta de mayorías porque esa "es la decisión que han tomado los andaluces" y lo que, según ha dicho, sucederá también en muchas comunidades y en España. "Algunos querían la mayoría absoluta y lo que ha venido pasando estos 37 años", ha dicho Rivera,

En este sentido, ha señalado que las urnas han dicho que no hay mayorías, que hay que negociar y a Ciudadanos "le sienta bien eso" porque es un partido "dialogante" que quiere impulsar reformas. "Si alguien va a estar cómodo en un parlamento de diálogo y de negociación es Ciudadanos", ha aseverado el presidente de la formación naranja, que ha insistido en que no hay que tenerle "miedo" al diálogo para sacar adelante medidas porque "eso es la democracia".

"NORMALIZAR LA DEMOCRACIA"

Así, cuando el PSOE-A, Vox o Adelante Andalucía proponga medidas se estudiarán porque "hay que normalizar la democracia y aceptar que no todo el mundo piensa igual" y que se pueden proponer ideas. Pero, ha querido dejar claro, lo importante es que hay un "gobierno fuerte" que "tiene claro que hay que impulsar reformas", que tiene personas nuevas y políticas nuevas, a partir de ahí "hay que acostumbrarse a que se acabaron las mayorías" pero "no hay problema en eso".

A su juicio, el PSOE-A o Vox "intentaran bloquear la legislatura" y, en ese caso, "habría que pedirles responsabilidades" pero, como ese escenario no se ha dado todavía lo que Rivera ha pedido a sus consejeros es que "trabajen por los andaluces y no les hagan caso a los demás". En este punto, sobre si el PP-A y Ciudadanos necesitarán el apoyo de Vox para sacar medidas adelante, Rivera ha dicho que lo que los votantes han dicho es que hay cinco partidos que tienen que ponerse de acuerdo "pero no ha dicho qué partidos".

Por otro lado, preguntado por la reciente Convención del PP en la que pretendía su "rearme ideológico", Rivera no ha querido pronunciarse sobre las "crisis de otros partidos" pero lo que sí ha dicho es que él estaría "preocupado" si su partido perdiera más de la mitad de los votos. "Respeto que el PP gestione sus crisis, es un partido que tuvo el 45 por ciento de votos cuando gobernaba José María Aznar y hoy dicen que tienen un 19, si yo perdiera más de la mitad de votos por el camino estaría preocupado y tendría que intentar hacer cosas".