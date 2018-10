Rivera dice estar "muy tranquilo" con las cuentas de Cs, "mucho más que M. Rajoy, que aparece en papeles de Bárcenas"

Publicado 23/02/2018 10:24:56 CET

SEVILLA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, ha asegurado este viernes que está "muy tranquilo" con las cuentas de su partido y "seguramente más tranquilo que el señor M.Rajoy, que es el que aparece en los papeles de Bárcenas".

Así se ha pronunciado Rivera, en declaraciones a Canal Sur Televisión (CSTV) recogidas por Europa Press, al hilo del tenso debate que se vivió ayer en el Senado entre PP y Cs sobre las cuentas de esta última formación.

En su opinión, resulta "surrealista" la actitud del PP, cuando es un partido que tiene "900 imputados por corrupción política", y que pretenda atacar a una formación como Cs, "que no tiene ni un solo imputado en once años por corrupción política, que tiene superávit en las cuentas y que no le debe un duro a un sólo banco".

Ha criticado que el partido con "más corrupción en España, se ponga nervioso por las encuestas y empiece a montar un chiringuito en el Senado contra Ciudadanos". Sin duda, según Rivera, el PP ha "perdido los papeles".

Asimismo, ha aprovechado para pedir al Gobierno que, en lugar de atacar a Cs, a los policías nacionales y guardias civiles por reclamar la equiparación salarial con policía autonómica, a los ciudadanos que han dejado de votar al PP o a los jueces y los periodistas, se centre en gobernar.

Ha recordado que Cs votó a favor de la investidura de Mariano Rajoy como presidente para que el PP cumpla 150 exigencias y reformas. Ha indicado que si Rajoy no cumple su palabra, Cs no apoyará los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que se pongan sobre la mesa.

Para Rivera, si el PP rectifica y asume con humildad y autocrítica que tiene que llegar a acuerdos, Cs estará dispuesto a hablar para que se cumpla con lo acordado. "Eso de las mayorías absolutas se acabó y ahora hay que negociar y respetar los acuerdos firmados, que es lo que está haciendo Cs y por eso los españoles nos sitúan arriba en las encuestas", ha señalado Rivera.

De otra parte, Albert Rivera ha confiado en que este viernes se ponga fecha al pleno para debatir sobre la situación y el "itinerario" a seguir en Cataluña que ha solicitado Ciudadanos en el Parlament catalán y ha advertido de que si no se le pusiera fecha, acudirían al Tribunal Constitucional, porque no se puede permitir que se "pisotee" el derecho del partido mayoritario.

Ha insistido en que la convocatoria de ese pleno tiene todo el sentido y que espera que el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, cumpla con el reglamento.