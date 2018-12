Rivera pide al Gobierno "un acuerdo de consenso" para la ley de transición energética y "no decretazos"

Publicado 29/11/2018 14:02:09 CET

CÓRDOBA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cs, Albert Rivera, ha pedido este jueves al Gobierno ante la intención que tenía de llevar este viernes al Consejo de Ministros la ley del cambio climático, la de la transición energética, que en este caso se llegue a "un acuerdo de consenso y no decretazos", de modo que el Ejecutivo, "en vez de gobernar por decreto, gobierne escuchando al Parlamento".

Así lo ha defendido Rivera en un acto en Córdoba, donde le ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez "una ley de transición energética, precisamente para consensuarla, porque a este Gobierno le quedan meses, y por tanto el cambio climático no lo va a gestionar este gobierno solo, sino que tendrán que ser futuros gobiernos y ser un asunto de Estado".

En este sentido, el presidente de Cs ha manifestado que "la contaminación no entiende ni de gobiernos, ni de fronteras, porque evidentemente eso no tiene límites", de manera que "si el PSOE quiere sentarse a hablar de una política energética de futuro para apostar por las energías limpias, estamos de acuerdo". "Nosotros apostamos también por las energías limpias, pero no por decreto", ha abundado Rivera, quien ha insistido en que "esto es un asunto muy serio que hay que tratar en el tiempo y va a durar décadas".

Por ello, ha remarcado que no está de acuerdo en que "se haga por decreto", de ahí que haya solicitado al Gobierno que "escuche y se siente a negociar con los demás grupos, porque es un asunto de Estado, un asunto global", citando el acuerdo de París, por lo que "no se puede tomar por decreto", ha subrayado.

En definitiva, el líder de Cs le ha pedido al Gobierno que "abandone la política de decretos, que no sirve para nada, que vaya a las urnas, que convoque elecciones y que con un nuevo gobierno y con una nueva mayoría parlamentaria se llegue a acuerdos de estado en educación, justicia, sanidad y respecto a la lucha contra el cambio climático", pero "dejemos los decretos y el enfrentamiento, y pasemos a los acuerdos de Estado y al consenso, que es la única manera de reformar este país", ha enfatizado.