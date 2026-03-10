Roban unas 300 piezas y carretes de oro de un taller de bordados de Semana Santa de Torredonjimeno (Jaén)

Bordado del taller Oliva y Oro - TALLER OLIVA Y ORO

TORREDONJIMENO (JAÉN), 10 (EUROPA PRESS)

Trabajos y material sustraído por valor de más de 20.000 euros y dos años de trabajo perdidos. Es el balance provisional de robo perpetrado en el taller de bordados de Oliva y Oro, de Torredonjimeno (Jaén).

Entre lo sustraído se encuentra todo el oro destinado al trabajo de los bordados cofrades, concretamente entre 40 y 50 bobinas de oro y plata, además de otros elementos utilizados en este tipo de trabajos artesanales como tachuelas, canutillos, hojillas, cordoncillos o lentejuelas, entre otros.

El artesano responsable del taller, David Colomo, ha indicado a Europa Press que el robo se produjo en la madrugada del domingo al lunes cuando los amantes de lo ajeno accedieron al interior del taller situado en el número 31 de la calle El Cura. Lo hicieron forzando la puerta de entrada.

De esta forma se hicieron también con cerca de 300 piezas bordadas de todos los tamaños, algunas de ellas todavía sin terminar como elementos del palio de la Hermandad de la Estrella de Cuevas del Almanzora, junto al frontal y trasera del palio, estos ya terminados.

También se han llevado el estandarte de la Macarena de Pulpí (Almería), que estaba a punto de terminarse. Asimismo, entre lo robado se encuentra una corona de plata de una virgen, bisutería para la vestimenta de las imágenes --pendientes, broches, gargantillas, anillos y collares--, una saya bordada y unas potencias de un Niño Jesús.

Colomo ha apuntado que la denuncia la interpuso este mismo lunes ante la Guardia Civil, que ya está investigando los hechos. Este mismo martes, según Colomo, tras hablar con su abogada, se comunicará lo sucedido a las hermandades y cofradías perjudicadas por el robo.

Aunque el daño ya está hecho, Colomo confía en poder recuperar los trabajos y por eso se está esforzando en difundir lo ocurrido y lo sustraído para evitar que se pueda comercializar con ello. Lo que se han llevado es el fruto de dos años de trabajo de sus diez alumnos y el suyo propio.

"Un duro golpe", así se ha referido Colomo a lo ocurrido, aunque no pierde la esperanza en que la investigación dé sus frutos y pueda recuperar si no todo, sí gran parte de lo robado.

Por lo pronto, ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana pero sobre todo pensando en otros talleres, cofradías, hermandades y personas en general vinculadas al mundo cofrade, ante la posibilidad de que los ladrones intenten vender algunas de las piezas o incluso deshacerse del material de bordado.