Robles recibe en Sevilla a intengrantes de la operación 'Apoyo a Turquía' y destaca el "orgullo" del "sello español"

Imagen de la ministra de Defensa, Margarita Robles, en el recibimiento de los integrantes de la operación 'Apoyo a Turquía'. - MINISTERIO DE DEFENSA

SEVILLA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha recibido este viernes en Sevilla a la segunda y última rotación del contingente de la operación 'Apoyo a Turquía', donde ha subrayado que "es un orgullo saber que gran parte de la seguridad internacional tiene sello español".

De esta manera, tal y como ha señalado el ministerio de Defensa hace más de una década que las Fuerzas Armadas de nuestro país trabajan para "ofrecer garantías de seguridad en Turquía", con la presencia no solo de personal, sino también de una batería 'Patriot', que "es muy apreciada por parte de las autoridades". Así, el contingente español, formado por 138 militares, "trabaja cada día en la zona para proteger el espacio aéreo".

En los últimos meses, "han vivido situaciones complicadas y su labor ha sido fundamental para minimizar riesgos e incursiones como consecuencia de la crisis en Oriente Próximo", ha asegurado la ministra de Defensa, Margarita Robles.

"Gracias por su trabajo", ha dicho la ministra, quien ha traslado a las familias su reconocimiento, porque "sin ustedes las misiones tampoco serían posibles. Su apoyo y su empatía es parte fundamental y muy necesaria también, para nuestras Fuerzas Armadas".

Los militares integrantes de la segunda rotación del contingente A/T XXIII regresan tras seis meses de despliegue en Turquía, donde España mantiene una batería 'Patriot' de manera ininterrumpida desde enero de 2015.

El contingente español se encuentra ubicado en la base aérea de Incirlik, en Adana, como parte de la misión que refuerza las 24 horas del día las capacidades de defensa aérea del país, en el marco de la Defensa Aérea y Antimisiles Integrada de la OTAN.