Rocío Blanco anuncia un nuevo plan de fomento del empleo joven en Andalucía dotado con 90 millones

SEVILLA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo reforzará este año los programas de fomento del empleo joven con la convocatoria, durante el primer semestre del año, de un nuevo plan dotado con 90 millones de euros.

Actualmente en fase de consulta pública, tiene como objetivo la contratación de personas desempleadas menores de 30 años inscritas en el Fichero Nacional de Garantía Juvenil a través de proyectos que permitan mejorar su experiencia y capacitación laboral vinculada a una ocupación.

La Consejería contará una vez más para ello con la colaboración de los ayuntamientos y otros entes locales de Andalucía tras los buenos resultados de actuaciones como el Programa Andalucía Activa y de una de las líneas del Programa 'Emplea-T', en fase de ejecución.

El anuncio lo ha hecho la consejera Rocío Blanco durante su intervención en el desayuno informativo organizado en Sevilla por Nueva Economía Fórum, en el que ha sido presentada por la presidenta de Persán, Concha Yoldi, y que ha contado con la presencia del consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, además de numerosos representantes del tejido productivo y de los principales agentes económicos y sociales de Andalucía.

El nuevo plan beneficiará a 8.000 jóvenes incluidos en los grupos 1 a 10 de cotización, que verán reforzadas sus posibilidades de inserción laboral gracias a la participación en proyectos diseñados por los propios entes municipales, contribuyendo así al desarrollo económico local. Estas administraciones son las que mayor dinamismo demuestran a la hora de ajustar los perfiles profesionales al conocer en detalle las necesidades de cada territorio y, al mismo tiempo, qué sectores cuentan con mayor capacidad de creación de empleo.

Durante el acto, la consejera ha avanzado otras líneas de actuación previstas por su departamento durante el presente ejercicio. Entre ellas, la convocatoria de otras dos líneas del Programa Emplea-T, por valor de 53 millones de euros, o nuevos incentivos para la inserción laboral de las personas con discapacidad, que movilizarán 114 millones de euros.

Del resto de medidas, destacan las acciones vinculadas a la Formación Profesional para el Empleo, que como principales iniciativas contempla una nueva edición del programa Empleo y Formación (94 millones de euros), acciones dirigidas a personas desempleadas y ocupadas (54 millones de euros) y un novedoso plan específico de Empleo y Formación en empresas con prácticas en entornos reales (30 millones),

EL "AFÁN RECAUDATORIO" DEL SMI

En el turno de preguntas, Blanco ha abordado distintos temas de actualidad. Entre ellos, las consecuencias de la negativa del Ministerio de Hacienda de elevar el mínimo exento de tributación en términos similares a la última subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), una decisión que según la consejera obedece a un "excesivo afán recaudatorio" y que, en la práctica, implica "jugar con la pobreza de los españoles".

En esa línea, ha advertido de que "el Gobierno quiere hacer caja con los salarios más bajos", además de recordar que España tiene "el SMI más caro de Europa en relación con la productividad", que ha retrocedido un 2,7% desde 2018 frente al incremento del 4,2% de media en los países de la Unión.

Sobre la oferta de condonación de deuda de las comunidades autónomas planteada este pasado lunes por el Ministerio de Hacienda, Blanco también ha alertado de que se trata de un "anuncio trampa" con el que "se está comprando el sillón de Pedro Sánchez y su continuidad en el Gobierno, pero a costa de todos los españoles".

En ese sentido, ha asegurado que "la quita de la deuda no quiere decir que nos vayan a ingresar 18.000 millones de euros, sino que nos quitarían los intereses de esa deuda, unos 140 millones de euros". "No nos sirve, porque Andalucía no tiene un problema de financiación ya que ha hecho sus deberes", ha añadido Blanco, quien ha reprochado al Gobierno de España que trate de "pagarle la fiesta a los independentistas" y lance un "peligroso mensaje de que al mal pagador se le perdona todo", algo que ha considerado "el peor ejemplo posible para las nuevas generaciones".