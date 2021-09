Rocío Blanco cuestiona que se suba el salario mínimo sin realizar "ninguna reforma estructural en el mercado laboral"

LINARES (JAÉN), 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha cuestionado que el Gobierno de España haya acordado con los sindicatos la subida en 15 euros del salario mínimo interprofesional (SMI) sin haber llevado a cabo "ninguna reforma estructural en el mercado laboral".

Blanco, que ha inaugurado la nueva Casa de la Juventud en Linares (Jaén), ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación, que el acuerdo no le ha sorprendido porque "venía siendo anunciado", al tiempo que ha apuntado que "ningún gobierno puede estar en contra de que haya un salario digno que sea un mecanismo de cohesión social para los trabajadores".

Dicho esto, ha hecho hincapié en que "lo que no puede ser es que haya una subida del salario mínimo interprofesional sin que se realice ninguna reforma estructural en el mercado laboral". En este punto, ha asegurado que "el salario mínimo interprofesional, como una medida aislada, no va a solucionar nada, no va a solucionar la elevada dualidad del mercado laboral, no va a solucionar la elevada tasa de desempleo que tenemos ni el desempleo juvenil".

Por ello, ha defendido que la subida "tiene que ir acompañada de otras medidas". Ha subrayado que, según los datos y estudios que ha hecho el Banco de España, la anterior subida del salario mínimo "dejó fuera del mercado laboral a 170.000 personas", por lo que "quizás hubiera sido conveniente realizar esta subida del salario mínimo interprofesional cuando la activación económica estuviera mucho más asentada".

En esta misma línea, ha argumentado que "los signos de recuperación ahora mismo son un tanto débiles" por lo que no comparte que "las empresas asuman unos costes que a lo mejor ahora mismo no se pueden permitir".

También ha aludido a que el acuerdo se ha hecho al margen de la Confederación de Empresarios y esto "lanza un mensaje muy pobre para Europa" cuando los fondos europeos "están condicionados a que dentro del diálogo social se llegue a un acuerdo con la reforma laboral y en las pensiones".

"Estamos lanzando un signo de preocupación hacia Europa", ha dicho la titular andaluza de Empleo, al tiempo que ha señalado que el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha dicho que la subida "va a afectar al empleo".

"Quizás hubiera sido mucho más adecuado para las empresas y para los autónomos el posponerlo hasta que hubiera unos signos de recuperación mucho más claros", ha insistido Blanco. Para la consejera, ahora mismo el esfuerzo se debería centrar en recuperar con acciones formativas a trabajadores que todavía están en ERTE y que tienen complicada su regreso a la actividad laboral, como es el caso de la hostelería.

Asimismo, se ha mostrado partidaria de hacer "unas reformas de calado en el mercado laboral para que ese salario mínimo interprofesional pueda ser asumido con soltura y con solvencia por parte de las empresas" ya que en la actualidad "hay una ratio negativa entre la subida del salario mínimo interprofesional y la afiliación ente jóvenes y mayores de entre 45 a 65 años".

"El salario mínimo interprofesional por si solo no soluciona todos los problemas que tiene el mercado laboral", ha dicho Blanco. Ha destacado que el acuerdo alcanzado supone "una subida casi simbólica de un 1,8 por ciento cuando tenemos una tasa de inflación del 3,3 por ciento".

En este punto, ha cerrado su valoración afirmando que "hubiera sido más conveniente que a ese millón y medio de personas en España que tiene un salario mínimo, darle un bono para energía en lo que queda de año, incluso el primer trimestre del próximo año, que les pueda suplir esa falta de poder adquisitivo en sus salarios", pero "no achacar esa inflación a los costes de los pequeños autónomos y de los pequeños empresarios que constituyen casi el 99 por ciento del tejido productivo andaluz".