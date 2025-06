Rocío Díaz dice que el AVE Faro-Huelva-Sevilla es "una necesidad de país" pero "oportunidad despreciada" por el Gobierno

SEVILLA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, ha remarcado este miércoles en el Parlamento andaluz que el AVE Faro-Huelva-Sevilla es una infraestructura "importantísima para Andalucía, pero también para Portugal", por lo que se trata de "una necesidad de país" y, sin embargo "una oportunidad absolutamente despreciada" por el Gobierno de España.

A pregunta del PP en el Pleno del Parlamento andaluz, la consejera ha puesto en valor la "importancia" del desarrollo de esta vía férrea, que es "importantísima para la región, pero también para otro país", por ello, ha incidido en que "no es una aspiración localista, sino una necesidad del país, algo necesario para Andalucía y necesario para España".

"Pero, lamentablemente, es una oportunidad absolutamente despreciada por el gobierno del señor Sánchez. Quiero poner voz a una reclamación que es justa, legítima y que ha sido durante demasiado tiempo demandada", ha abundado.

Así, ha subrayado que el desarrollo del eje ferroviario de alta velocidad tendrá "un impacto transformador y estructural sobre el suroeste peninsular", por lo que es "clave no solo para Andalucía, sino también para toda la región y para las relaciones con el país hermano, con Portugal".

"Una línea que unirá Andalucía occidental, abandonada en materia ferroviaria, y el Algarve. Una conexión que va a suponer una clara apuesta por la cohesión territorial, por el reequilibrio del desarrollo regional, la mejora de la conectividad transfronteriza y que va a generar un nuevo corredor económico, logístico y turístico entre Sevilla, Huelva y Faro", ha destacado.

Al respecto, ha indicado que su "impacto industrial" es "más que evidente", ya que "va potenciar esos nodos logísticos, facilitará la salida de mercancías desde los puertos".

"Sin embargo, nos encontramos con que el gobierno de Pedro Sánchez y de María Jesús Montero tiene ese silencio cómplice al que nos tiene acostumbrados, ya que el ministro Óscar Puente dejó claro que no es su prioridad y es que él mismo ha dicho que no hay demanda suficiente y pospone esta inversión hasta el año 2050", ha enfatizado.

Por ello, la consejera se ha preguntado que "si no hay demanda o realmente no hay voluntad política", ya que Portugal "no tiene la misma visión que el Gobierno de España, así lo ha dejado muy claro en su plan nacional ferroviario, aprobado el pasado mes de abril de 2025, donde considera que es algo estratégico".

Por ello, ha cuestionado "por qué hay inversiones en infraestructura en otros lugares de España y no aquí en Andalucía", refiriéndose a la inversión aprobada para la ampliación del aeropuerto de El Prat, pero "no conexiones, aeropuertos, AVE o ferrocarriles en Andalucía".

En este punto, la consejera ha reprochado a Montero "si no tiene nada qué decir, siendo andaluza" y "cómo es posible que no diga nada de esta infraestructura y sí haga cosas en otras comunidades autónomas".

"INFRAESTRUCTURA MÁS DEMANDADA"

Por su parte, el parlamentario andaluz del PP Manuel Andrés González ha señalado que la "infraestructura de comunicación más demandada" por los onubenses es "la llegada del AVE", pero "no solo lo piden los ciudadanos, sino también las administraciones públicas, los sindicatos, los empresarios, incluso la propia Universidad de Huelva, en definitiva, lo pide toda la sociedad civil de Huelva".

Así, ha señalado que la conexión de alta velocidad Sevilla-Huelva- Faro "impulsaría económica y turísticamente el sur de Portugal y Andalucía", por ello, los ayuntamientos de Sevilla y Huelva, la Cámara Municipal de Faro y la propia Diputación Provincial de Huelva "han unido toda su fuerza para reivindicar esta conexión ferroviaria". "Incluso el Gobierno portugués ha declarado estratégica la línea ferroviaria Faro-Huelva-Sevilla. La Comisión de Transporte lusa ha aprobado el Plan Ferroviario Nacional, situando entre sus inversiones prioritarias esta conexión ferroviaria", ha detallado.

"Sin embargo, en España sufrimos a un ministro de Transporte totalmente intervenido por el caos ferroviario. La última anécdota, el pasado domingo, el Alvia que salía de Huelva a las cuatro de la tarde, paraba escasos kilómetros más adelante en San Juan del Puerto y los pasajeros tenían que sufrir durante más de una hora y media en un vagón sin aire acondicionado y sin agua. Y después de esa hora y media lo sacaban en medio de la nada con unas temperaturas altísimas porque no podemos olvidar que el domingo en Huelva existía un aviso de alerta naranja", ha aseverado.

Por ello, ha subrayado que a este proyecto "lo único que le falta es el compromiso por parte del Gobierno de España". "Los onubenses sabemos cuándo subimos a un tren, pero no sabemos cuándo vamos a llegar al destino. Cada trayecto se convierte en una verdadera aventura", ha manifestado.

"En Huelva, lamentablemente, seguimos viajando con el traqueteo característico de los trenes del siglo XIX. Es hora, por tanto, de que los ciudadanos de Huelva subamos al ferrocarril de nuestro tiempo. Es lo único que pedimos, subir a un tren del siglo XXI", ha incidido.