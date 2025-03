Rocío Díaz insiste en que se suspenda la huelga del sábado en Sierra Nevada para "poder dialogar"

SEVILLA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha pedido este jueves a los trabajadores de Cetursa Remontes que suspendan la convocatoria de huelga para este sábado en la estación de Sierra Nevada para poder "sentarse y dialogar", al tiempo que ha defendido la gestión de su departamento en este conflicto, después de que en 2024 se llegara a un acuerdo que evitó entonces las movilizaciones con un plazo de ejecución de cinco años y que se "está cumpliendo".

"Yo no me escondo, en ningún momento me he escondido y nunca me voy a esconder", ha replicado la consejera en la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento en respuesta a una pregunta del socialista Gerardo Sánchez, que le ha reclamado que se ponga "al frente" de las negociaciones para evitar la huelga y le ha reprochado que "esté desaparecida" por la provincia desde que surgió el conflicto.

La consejera ha trasladado su "respeto" a los trabajadores que han optado por ir a la huelga, pero ha mostrado su "sorpresa" con que esto ocurra después de que en 2024 hubo también una amenaza de movilizaciones que se saldó con un acuerdo del que, según asegura, "se están cumpliendo todos y cada uno" de los puntos.

"El plazo, además, era de cinco años, con lo cual, había tiempo suficiente", ha agregado, explicando que una de las reclamaciones más importantes del comité de empresa en ese momento era la convocatoria de plazas de promoción interna y el pasado 6 de febrero el BOJA publicó 122 plazas para una plantilla de 400 personas.

"Cuál es nuestra sorpresa que después de esto se convoca una huelga en un puente", ha relatado Rocío Díaz, que ha lamentado las pérdidas millonarias que ello ha supuesto, cifrando en 800.000 euros lo que ha dejado de facturar Cetursa --la empresa pública que gestiona la estación-- y en "seis, siete millones de euros" el impacto en las empresas que viven del recinto invernal y de su impacto económico.

"Yo reclamo, una vez más, diálogo, reclamo que se suspenda esa convocatoria de huelga y volver a sentarnos para llegar a acuerdos", ha dicho.

"CESE DEL CONSEJERO DELEGADO"

Desde el grupo socialista, Gerardo Sánchez ha señalado que "han pasado 80 días desde que los sindicatos convocaran la huelga para diferentes jornadas" sin que el consejero delegado de Cetursa se haya reunido con ellos porque "ha delegado" las negociaciones en una tercera línea del organigrama".

"Dice que no tiene competencia para negociar los puntos que reivindican los trabajadores; si tiene un consejero delegado que es incompetente y que no tiene voluntad por buscar una solución, céselo inmediatamente y ponga a otro que sí lo haga", ha reclamado Sánchez, que también se ha preguntado por qué para este sábado sí se han previsto servicios mínimos y no para la huelga del sábado anterior.

Rocío Díaz ha concluido su intervención advirtiendo al PSOE de que no puede "dar lecciones" cuando durante sus gobiernos "batieron el récord absoluto en Cetursa de huelgas" y toda vez que en unos días se sentará en el banquillo de los acusados la anterior consejera delegada de Cetursa --la socialista María José López--, que se enfrenta a una petición fiscal de siete años y medio de cárcel.