Rocío Ruiz (Cs) ve en el rechazo de Vox a los presupuestos "una medida desproporcionada" por los 13 menores migrantes

DOS HERMANAS (SEVILLA), 24 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, Rocío Ruiz (Ciudadanos), ha afeado de nuevo este lunes a Vox que el no apoyar los acuerdos presupuestarios del gobierno regional porque participa del reparto de los menores extranjeros no acompañados llegados la semana pasada a Ceuta acogiendo a 13 de 200 es "una medida desproporcionada".

"Vox tendrá que dar las explicaciones de por qué no aprueba unas presupuestos que son de recuperación económica y beneficiosos para todos los andaluces", ha dicho en declaraciones a los periodistas en Dos Hermanas (Sevilla), donde ha sido preguntada de nuevo por este tema tras un acto del presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, este domingo abordando de nuevo el asunto.

El rechazo de Vox se materializó el jueves, cuando el portavoz del partido en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, anunció que no apoyarán iniciativa o proyecto procedente del gobierno autonómico de PP y Ciudadanos que no lleve su firma o que no esté vinculado con los acuerdos de investidura, presupuestarios o el relativo a los tributos cedidos a la comunidad.

"Este grupo parlamentario, por supuesto, es libre de realizar todas las acciones que considere oportunas", aunque "desproporcionadas porque son 13 menores en situación de desprotección y porque es una labor de ayuda a nuestra ciudad hermana de Ceuta, que es España y que tenemos que ayudar en esa labor", ha dicho al respecto Rocío Ruiz.

Preguntada por una supuesta presión para que se adelanten las elecciones en la región, la consejera ha subrayado que desconoce cuáles son las intenciones de Vox y lo único que puede decir es que la Junta "se dedica a gobernar, a vacunar, a proponer mejoras", leyes y decretos que "son beneficiosos para los andaluces", citando de ejemplo la Lista o la Ley de Infancia, y "simplemente Vox tendrá explicar si no considera que esas medidas son lo suficientemente importantes como para apoyarlas".

Ha insistido en que la postura de la Junta ante el anuncio de Vox es "la postura de siempre", pues "en un gobierno serio, responsable, que cumple con la legalidad, como no puede ser otra manera, tiene que cumplir primero con la ley", y esta "habla claramente de la protección del menor por encima de cualquier otro interés".

También está "la obligación moral", pues es "una cuestión de humanidad, de apoyo a nuestra ciudad hermana de Ceuta, que está en una situación realmente de emergencia social y migratoria y gravísima", ha subrayado.

Ha concluido afirmando que son más de 1.500 menores los que están todavía en Ceuta, donde se están realizando las acciones reagrupamiento familiar, "una labor ardua que tiene que hacerse con garantía jurídica", y el Gobierno de Ceuta está "allí trabajando en esa tarea".