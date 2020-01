Rocío Ruiz: "En los gobiernos socialistas si no hacían cambios es porque tenían que colocarlos en otro sitio"

Publicado 02/01/2020 11:29:40 CET

SEVILLA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha sostenido sobre las dimisiones de altos cargos en las consejerías gestionadas por Cs y si ese hecho lo sitúa como la parte más inestable del Gobierno, que "ha habido en todas las consejerías, en la mía ha sido un viceconsejero y la directora del IAM por enfermedad" y ha considerado que "si las personas no responden a lo que necesitas, los cambios siempre son a mejor" y ha apuntado que "en los gobiernos socialistas si no hacían cambios es porque tenían que colocarlos en otro sitio porque siempre han vivido de la política. No tenían ni otro oficio ni beneficio".

En una entrevista con Europa Press, la consejera de Igualdad ha defendido la distinta procedencia del alto cargo en las consejerías gestionadas por Cs para apuntar que "son personas que vienen de la sociedad civil y tienen otra vida, otro trabajo", por lo que ha blandido que en un caso como la viceconsejería "es un puesto complicado, con un perfil técnico, que exige conocimientos jurídicos" para justificar las diferentes salidas que se han producido, la última de las cuales ha sido la viceconsejera de Educación, Marta Escrivá, ahora delegada provincial de Educación en Sevilla.

"En esta Consejería he visto los cambios de directores generales y de viceconsejeros y raro era el viceconsejero que duraba más de un año", ha afirmado con ironía sobre el caso concreto de la Consejería de Igualdad durante la gestión socialista.

"A mí no me preocupa", ha dicho Ruiz sobre ese aparente baile de altos cargos que se asocia a Ciudadanos, quien ha planteado sus necesidades. "Siempre voy a buscar a las personas más comprometidas. Es un trabajo que exige mucho sacrificio personal de tiempo y no todo el mundo está dispuesto a hacerlo", ha indicado.

Si identifica 2019 como el año de aprendizaje del Gobierno formado por PP y Cs, ha señalado que "el primer año siempre es de aprendizaje", antes de pasar a describir el contexto de aterrizaje del nuevo Gobierno andaluz. "Es un sistema después de 37 años de gobierno, con una inercia de trabajo en la administración, cambiar esa maquinaria es complicado, es una administración burocratizada que no se resuelve en un año", ha sostenido la consejera de Igualdad.

Tras considerar que "Andalucía tiene un modelo de estabilidad muy envidiado en el resto de comunidades y sobre todo en el Gobierno", ha afirmado que la receta para la convivencia de ambos partidos con el apoyo parlamentario de Vox es "mucha generosidad y que los andaluces están por encima de nuestras diferencias, es lo que ha primado".

"Sacar a Andalucía de donde estaba va a costar, se va a ver", ha apuntado Ruiz, quien ha considerado que "el Gobierno no va a colaborar mucho", para lo que ha invocado que "arrastramos la infrafinanciación, los 530 millones que nos debe del IVA". "Con ilusión y trabajo esperamos que en tres años se vea ya la luz", ha deslizado la consejera de Igualdad sobre el rendimiento del Gobierno andaluz.

Sobre si la negociación del Presupuesto de 2020 ha sido menos trabajosa en comparación con el Presupuesto de 2019, Ruiz ha manifestado que "Vox, aunque ha puesto condiciones, ha sido en este sentido bastante responsable", por lo que ha razonado que "en todas las negociaciones hay que ceder" antes de afirmar que "el resultado es bastante bueno para Andalucía".

"SUSANA DÍAZ REPITE LOS MISMOS MANTRAS"

Ante la afirmación de la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, quien en una entrevista con Europa Press ha señalado que el Gobierno andaluz necesita a Vox "para todo", ha señalado que "la señora Susana Díaz repite los mismos mantras, que es lo que único que la sostiene y ya no se lo cree ni ella: las tres derechas, el trifachito, la ultraderecha, porque no es cierto".

"Se lo acabamos de demostrar con la aprobación del Presupuesto", ha apostillado, para pasar a explicar que "tenemos, a diferencia del señor Sánchez, un pacto público, se fue anunciando día a día, no hay ocultismo, es un pacto clarísimo". "No vamos a dar ni un paso atrás en violencia de género", ha remachado Ruiz.

"Los políticos en general, no solo Vox, también los del PSOE lanzan muchos bulos y mentiras, que no tienen otra forma de contrarrestar tanta corrupción", ha dicho la consejera de Igualdad, quien ha recriminado al PSOE que "nos acusó de privatizar servicios públicos".

"En violencia de género dijeron que estábamos desatendiendo a las mujeres cuando hemos aumentado el Presupuesto", ha declarado la consejera de Igualdad, quien ha lamentado que "los señores del PSOE y de los sindicatos que hicieron esas denuncias creáis alarma y victimizáis a las víctimas", en referencia al teléfono de atención para la violencia de género, antes de subrayar de las víctimas que "no tienen miedo y acuden a nuestros servicios" porque "se ha cuadriplicado el dinero y recibimos el doble de llamadas".

Ruiz, ante la pregunta de si ha recibido el mismo volumen de críticas de Vox y de PSOE, ha considerado que "de Vox, por su ideología, que está a años luz del Gobierno y de la Consejería, mientras que el PSOE lo ha hecho porque pensaba que las banderas de las mujeres, de los menores, de la infancia, de la pobreza, les pertenecía y no es así".

"Estamos llevando una política progresista en lo social, apoyamos a colectivos vulnerables y le estamos demostrando que no es verdad y por eso han acudido a las mentiras y los ataques personales", ha sostenido la consejera de Igualdad, quien ha considerado que "ante temas que son tan sensibles como la infancia, los menores, la violencia sexual, la violencia machista, los niveles de pobreza y de exclusión, lo que opinen Vox y PSOE tiene poca importancia".