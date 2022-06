Rodríguez defiende la "voz propia" de Adelante Andalucía y confía en "la posibilidad de que sumemos las izquierdas"

SEVILLA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, Teresa Rodríguez, ha sostenido este viernes que "no renuncio a la posibilidad de que sumemos las izquierdas para que la derecha no gobierne", al tiempo que, en relación a las sondeos electorales de cara al próximo 19 de junio, ha señalado que "me niego a que las encuestas se consoliden como realidad". Ha apuntado, no obstante, que "no queremos ser la muleta del PSOE", formación política a la que ha criticado por "no haber acometido en 37 años las reformas necesarias" y por los casos de corrupción.

En sendas entrevistas en Televisión Española y Canal Sur Radio, Rodríguez ha vuelto a insistir en que Adelante Andalucía tiene "voz propia" y en que "no cargamos con la mochila madrileña", en alusión al desembarcado de líderes nacionales en la comunidad con motivo de la campaña electoral. Ha defendido que su coalición tiene a Andalucía "en el centro de las reivindicaciones".

En esta línea, la candidata a la Presidencia de la Junta ha subrayado que "el andalucismo tiene futuro". "Nadie desde Madrid nos va a decir lo que tenemos que defender", ha abundado, al tiempo que ha detallado cuáles son las prioridades de su formación. En primer lugar, una "reindustrialización sostenible" de la comunidad para no depender del "turismo low cost" y el "reto climático, drama más importante al que nos enfrentamos".

Rodríguez ha criticado, asimismo, la "carrera fiscal" con Madrid al entender que "no es momento de regalos fiscales a los ricos" y ha defendido la necesidad de que las pensiones no contributivas "se vayan igualando" al Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Ha reiterado la necesidad de una "regeneración democrática" en los servicios públicos, en los que ha abogado por que sean los profesionales los que elijan a sus responsables y eliminar así a los "comisarios políticos".

Por último, ha insistido en la eliminación de las ayudas al alquiler para los altos cargos y de las dietas en el Parlamento. En relación a la subida del Índice de Precios al Consumo (IPC), ha abogado por un mayor "control" en los sectores estratégicos. En este punto, ha calificado de "intolerable" el "chantaje del oligopolio eléctrico", al que defiende que hay que "meterle mano con más contundencia".