Rodríguez no esperaba "una reacción tan fuerte" de Echenique ante la confluencia andaluza

La líder andaluza de Podemos, Teresa Rodríguez, ha reconocido que no esperaba una reacción "tan fuerte" del secretario de Organización de su partido, Pablo Echenique, ante la confluencia que está forjando en Andalucía de la mano de IULV-CA, si bien ha dicho que confía en que se reconstruyan los puentes a nivel personal "porque el proyecto lo merece". "Lo más importante es conseguir que la siguiente generación no se acostumbre a vivir sin derechos, cuando eso es lo más importante, el resto de cosas se arreglan todas", ha asegurado.

En una entrevista con Europa Press, Rodríguez ha explicado que no esperaba una reacción "tan fuerte" por parte de Echenique ante la confluencia andaluza porque desde el primer rumor de adelanto electoral han intentado reunirse con estatal "para abordar cómo iniciar el ciclo electoral y hacerlo en comunión con el resto de la organización" porque Podemos "es un proyecto de transformación en el conjunto del país, incluso del conjunto de Europa, porque los marcos de solución no sólo están en Andalucía y en España, hay batallas que hay que ganar en Bruselas".

No obstante, ha dicho que "a veces parece que Sierra Morena es como el Everest, y que Andalucía es un barrio del sur de Madrid al que solo se escucha cuando grita, cuando demanda, cuando reivindica, cuando pone sobre las mesa sus demandas históricas, y el resto del tiempo parece que no tiene la presencia que merece aunque sea por población, ni en los medios ni en los debates públicos".

Y es que, en opinión de Teresa Rodríguez, en este país "el verdadero problema no es el catalán sino el andaluz" que no es otro que "el problema de incrementar los porcentajes de población en riesgo de pobreza y exclusión, de tener cada vez más trabajadores pobres, tener un modelo económico cada vez más extractivo que depende más de las exportaciones baratas y menos de su desarrollo endógeno". "Ese es el verdadero problema del conjunto del país, el de la España empobrecida a lo largo de diez años que no es capaz de recuperar su bienestar, que se quede consolida en la desigualdad", ha agregado.

"NO HAGO POLÍTICA PARA TENER MIEDO A MIS COMPAÑEROS"

Entretanto, ante la posibilidad de que la dirección de Pablo Iglesias pudiera intervenir en la organización andaluza decidiendo su destitución, Teresa Rodríguez ha asegurado que no está en política para tener "miedo" de sus compañeros. "Tengo miedo a que nos pongan un almacén de gas en Doñana, a que nos carguemos el acuífero de Taberna por la agricultura intensiva, que terminemos con los caladeros o a que la gente se acostumbre a tener contratos de trabajo de miseria, pero no he venido a hacer política para tener miedo a mis compañeros, en absoluto", ha aseverado.

Aunque ha asumido que las cosas "siempre se pueden hacer mejor", ha incidido en que en este territorio la confluencia que trabaja con IU "se ha entendido perfectamente" y que el hecho de que a sus compañeros de Madrid haya que explicárselo más veces "es algo que no nos molesta" porque tienen que entender que "cuanto más seamos capaces de preparar una alternativa para Andalucía calibrada con sus intereses, que parta de sus 62 comarcas, que enganche con sus luchas históricas, que proyecte solvencia suficiente en nuestra tierra y que plantee mejores alternativas; mientras mejores seamos en Andalucía, más fácil será ganar unas elecciones a nivel estatal".

Asimismo, ha negado que el proyecto de la confluencia haya perdido credibilidad por la disputa interna de Podemos, de hecho cree que se ha reforzado gracias a su victoria "contundente" en las primarias y que los andaluces saben valorar "que uno sea capaz de enfrentarse incluso a compañeros de su partido por defender un proyecto andaluz, por defender el objetivo de progreso en nuestra tierra, que ponga por delante a Andalucía al partido".

Y ha dicho que le gustaría que la dirección estatal de su partido se implique en la campaña de las elecciones andaluzas pues, como ha insistido, "unos buenos resultados en Andalucía es el adelanto de unos buenos resultados a nivel estatal".

ANTES EN EUSKADI QUE EN ANDALUCÍA

Con todo, aludiendo al marco de las nacionalidades históricas, Teresa Rodríguez ha supuesto que el proceso de demanda de autonomía que ha defendido "se hubiera entendido antes en Euskadi que en Andalucía", mientras ha asegurando que dando más autonomía a las federaciones, Podemos "va a ganar en capacidad de respuesta a los problemas de la ciudadanía en la medida que sea una organización con más raíces en el territorio" para que se parezca más a los ciudadanos "y no sea un producto fabricado en la Complutense que luego se exporta al resto de los territorios con un discurso repetido". "Esa cosa prefabricada que se le ve muchas veces a Cs", ha reseñado.

"Tenemos que enraizarnos a las luchas históricas de los sitios en los que estamos, ya sea Andalucía o Castilla y León, es un avance de madurez de Podemos", ha agregado para explicar que en la reclamación de más autonomía coinciden todas las corrientes que forman parte de Podemos Andalucía, como pusieron de manifiesto en la II Asamblea Andaluza donde revalidó el cargo.

Con todo, Teresa Rodríguez ha defendido que hay que seguir dando pasos para que Podemos "se parezca más al país que queremos construir" y eso pasa por reconocer su plurinacionalidad y por avanzar hacia un modelo federal, "donde las partes se relacionen de igual a igual y donde se entienda a España como una comunidad de pueblos diversos que quiere construir un proyecto en común".