Romero (Cs): "Vox no manda en Andalucía; si tenemos que atender a menores migrantes, los atendemos"

SEVILLA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Andalucía, Sergio Romero, ha dado la réplica este miércoles a la petición de Vox de dimisión de la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, o que la cese en su caso el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, tras expresar su disposición a atender en la comunidad a menores extranjeros no acompañados (menas) procedentes de Ceuta, para asegurar que "Vox no representa a todos los andaluces, Vox no manda en Andalucía, si tenemos que atender a menas los vamos a atender".

"No vamos a dimitir por cumplir la ley", ha apostillado Romero en una rueda de prensa ofrecida en el Parlamento de Andalucía.

Preguntado por los medios, ha afirmado ante el planteamiento expresado por su homólogo de Vox, Manuel Gavira, quien ha recriminado a Ruiz ser "una consejera que llama a la inmigración ilegal", que "Vox está encantado con esta situación", que ha situado en "hacer electoralismo", mientras que ha argumentado que en el caso de su partido "tenemos prohibido moralmente hacer sensacionalismo, jugar con la sensibilidad de las personas".

El portavoz de Cs en el Parlamento de Andalucía ha apuntado que "en seis años que llevo como diputado he oído declaraciones feas, duras, pero jamás tan deleznables, tan feas, tan inhumanas", por lo que ha interpelado públicamente a Manuel Gavira para afirmar "si está insinuando que la Guardia Civil deje al bebé morir; ¿eso pretende decirnos?".

"Afortunadamente no decide, no manda Vox", ha argumentado Romero, quien ha instado a "cumplir con la legalidad", así como ha dado cuenta de la convocatoria de urgencia de la Comisión Interterritorial de Gobierno con comunidades autónomas para abordar la distribución en la atención a los menores no acompañados.

El portavoz de Cs ha recriminado a Vox su incoherencia por reclamar el cumplimiento de la norma, por lo que le ha instado a aclarar si "está diciendo que incumplamos los convenios internacionales; que suprimamos los derechos de los niños; qué le decimos al guardia civil que salvó al bebe in extremis que está cumpliendo con humanidad y sentido del deber".

"No estamos de acuerdo con estas declaraciones, estamos a favor de salvar vidas y de que se cumplan las leyes", ha señalado Romero.

Dentro de su pronunciamiento de "apoyo y solidaridad a los ciudadanos de Ceuta y Melilla", de quienes ha recordado que "están sufriendo momentos duros, de angustia", Sergio Romero ha expresado que "Andalucía ofrece todo sus medios, recursos, e infraestructuras para aliviar esta situación".

"EL SEÑOR SÁNCHEZ ES LA ANTÍTESIS DEL LIDERAZGO"

Tras ofrecer "mensajes de solidaridad a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a los militares por su vocación y espíritu de salvar vidas", el portavoz parlamentario de Cs ha argumentado a que "a este desafío hay que responderle con determinación, firmeza y unidad", planteamiento que ha situado en "exigir liderazgo al Gobierno de España, al señor Sánchez", de quien ha indicado que "es la antítesis del liderazgo, llega tarde a los problemas".

Sergio Romero ha reprochado al presidente del Gobierno que "se tiene que anticipar, ha abandonado la política exterior desde que es presidente", por lo que ha instado a ejercer el liderazgo en el seno de la Unión Europea tras apuntar que "no se ha tomado en serio las políticas migratorias" y reclamar "el refuerzo del control de las fronteras con medios materiales y humanos para proteger las fronteras de España".

Romero, quien ha situado a Ciudadanos como "un partido de Estado", ha reclamado "medidas de coordinación, que nadie chantajee a nuestro país", por lo que ha abogado por que los cargos públicos hagan "mensajes de tranquilidad" para generar "confianza en las instituciones" y ha instado a "mostrar responsabilidad, sensibilidad, humanidad, y determinación" para afrontar "un desafío que es una crisis diplomática y es un desafío a la integridad territorial de España".

"Hay que estar unidos, ser fuertes", ha demandado el portavoz parlamentario de Cs, quien ha recordado que "Marruecos ha abierto de par en par las fronteras con nuestro país".

Sergio Romero ha aludido a la presentación de una Proposición no de Ley (PNL) en el Congreso de los Diputados con la que reclama "un modelo migratorio claro en la UE", así como la regulación de "flujos de prevención de la migración en origen y en tránsito", así como "luchar contra las mafias que se esconden detrás".

Cs reclama con la iniciativa "acuerdos bilaterales, trámites ágiles, instalaciones para la atención a los inmigrantes", además de "un pacto europeo de inmigración".