Romero gana la segunda vuelta de las primarias del PSOE de Córdoba y será el candidato a la Alcaldía en 2027

José Antonio Romero se ha impuesto en la segunda vuelta a Ángel Ortiz y será el candidato del PSOE a la Alcaldía de Córdoba en 2027. - PSOE CORDOBA

CÓRDOBA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

José Antonio Romero ha ganado la segunda vuelta de las Primarias del PSOE de Córdoba capital y será el candidato socialista a la Alcaldía de Córdoba en las próximas elecciones municipales, previstas para el 23 de mayo de 2027, tras obtener el mayor respaldo de la militancia en la votación celebrada este sábado, 3 de octubre.

La candidatura encabezada por Romero se ha impuesto por 17 votos a la de Ángel Ortiz, su rival en esta segunda vuelta, después de que ambos obtuvieran los mayores apoyos en la primera votación, celebrada el pasado 26 de septiembre, en la que concurrieron también Victoria Fernández y ninguna de las tres candidaturas alcanzó la mayoría absoluta de los votos emitidos.

En esta segunda jornada electoral, José Antonio Romero ha obtenido el 51,7% de los votos, esto es 247 sufragios, frente al 48,2% conseguido por Ángel Ortiz, con 230 votos, todo ello con una participación del 68,63 % de la militancia convocada a las urnas en esta segunda vuelta.

Con este resultado, Romero será la persona encargada de encabezar la candidatura socialista en la capital cordobesa y afrontar el reto de construir una alternativa de gobierno para Córdoba de cara a las municipales de 2027, ha reflejado el PSOE cordobés en una nota.

El ya ganador de las primarias socialistas reivindica un proyecto colectivo, con un programa electoral participativo, medidas concretas, presupuesto y plazos de ejecución, frente a las promesas incumplidas del PP. José Antonio Romero ha agradecido a la militancia socialista su participación en la segunda vuelta de las primarias celebrada este sábado y la confianza depositada en él para encabezar la candidatura del PSOE a la Alcaldía de Córdoba en las elecciones municipales de 2027.

Romero ha calificado la jornada de "una fiesta de la democracia" y ha felicitado a todos los militantes y las militantes, independientemente de la opción que hayan elegido. "Al final, quien gana es el Partido Socialista", ha afirmado, subrayando que su candidatura estará al servicio de un proyecto colectivo y no de intereses personales. "No hay ningún proyecto personalista de José Antonio Romero, sino el proyecto del PSOE", ha recalcado.

El candidato socialista ha asegurado que afronta esta nueva responsabilidad "con mucha ilusión, con mucha humildad, pero también con mucha responsabilidad", y ha manifestado su compromiso de trabajar sin descanso para alcanzar el objetivo compartido de recuperar la Alcaldía de Córdoba.

En este sentido, ha defendido que la ciudad necesita un cambio de rumbo frente a la gestión del Partido Popular, que ha calificado de "dejadez absoluta". Romero ha adelantado que el PSOE elaborará un programa electoral participativo, abierto tanto a la militancia como a la sociedad civil, para que la ciudadanía pueda contribuir a definir las prioridades de la Córdoba del futuro y sentirse representada en el proyecto socialista.

"Queremos un programa electoral concreto, con medidas concretas, presupuesto, plazos y que sea real. No vamos a hacer nada que no se pueda ejecutar", ha asegurado. El candidato ha defendido así una forma de hacer política alejada de las promesas que después no se cumplen y ha criticado que el alcalde, José María Bellido, repita compromisos electorales de un mandato a otro sin materializarlos.

"Nosotros no vamos a prometer nada que no sea ejecutable", ha insistido. Por último, José Antonio Romero ha trasladado su reconocimiento a sus compañeros Ángel Ortiz y Victoria Fernández por haber dado el paso de presentarse al proceso de Primarias y contribuir al debate interno sobre el futuro de la ciudad. Asimismo, ha felicitado a toda la militancia socialista por su participación y por haber culminado un proceso democrático del que sale elegido el candidato que representará al PSOE en las municipales de 2027.

Ángel Ortiz ha trasladado su deseo de que "desde mañana, seamos capaces de sumar todo el talento, todas las ideas y todas las voces que tenemos en nuestra militancia. José Antonio va a necesitar a todo el partido y Córdoba va a necesitar al mejor PSOE posible". "Hoy termina un proceso de primarias pero no termina nuestro proyecto. Durante estas semanas hemos hablado de una nueva mirada para Córdoba y no pertenece a una candidatura, pertenece al conjunto del Partido Socialista de Córdoba y sobre todo a la ciudad. Por mi parte, voy a seguir trabajando por aquello en lo que creo, desde el lugar que me corresponda, con la misma ilusión, con la misma honestidad y con la misma voluntad".

La segunda vuelta culmina un proceso de primarias en el que la militancia de las ocho agrupaciones socialistas de Córdoba capital ha tenido la oportunidad de elegir directamente a quien encabezará el proyecto del PSOE en la ciudad. La primera votación, celebrada el 26 de septiembre, dio como ganador a Romero con el 45,24% de los sufragios, Ángel Ortiz obtuvo el 29,52% y Victoria Fernández el 25,24%, con una participación del 60,52%.

Al no alcanzar ninguna candidatura el 50% de los votos, fue necesaria una segunda vuelta entre las dos candidaturas más votadas. El proceso estuvo marcado por la participación de las bases y el contraste de propuestas sobre el presente y el futuro de Córdoba. Los tres aspirantes participaron en un debate organizado por primera vez por el PSOE de Córdoba dirigido a la militancia, en el que expusieron sus respectivos diagnósticos de la ciudad y sus propuestas de actuación, participación y conformación de equipos para gobernar.

Las tres candidaturas suspendieron los actos de final de campaña previstos en señal de duelo y respeto por el fallecimiento en accidente de tráfico del comisario, escenógrafo, productor cultural y militante socialista Pablo Téllez. Con la victoria de José Antonio Romero en esta segunda vuelta, el PSOE de Córdoba capital culmina su proceso de Primarias y ya tiene candidato para las elecciones municipales de 2027.