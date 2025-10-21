Rompe los retrovisores de nueve coches en Granada y lo detienen porque se le cayó la cartera al suelo

GRANADA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Granada ha detenido a un joven de 22 años como presunto autor de un delito de daños a un total de nueve vehículos estacionados en una calle cercana al Estadio de la Juventud donde los agentes localizaron en el suelo su cartera con la documentación dentro, lo cual permitió su identificación.

Los hechos se produjeron a altas horas de la madrugada, cuando una patrulla recibió un aviso para acudir a la zona del Estadio de la Juventud donde al parecer, según manifestaba una testigo, un varón habría realizado daños a numerosos vehículos estacionados.

Al llegar, los agentes encontraron varios vehículos con el espejo retrovisor derecho ya en el suelo, así como una cartera en el suelo con documentación. Recabaron la información disponible en el lugar y, a unos metros, localizaron una persona que presuntamente podría haber realizado los daños.

Este individuo coincidía con la documentación de la cartera y con los datos facilitados por la sala, por lo que los agentes llevaron a cabo su detención y posterior traslado a dependencias policiales.

El balance de coches afectados fue de un total de nueve; uno con ambos espejos retrovisores rotos, otros cinco turismos con los espejos retrovisores derechos rotos y tres con los espejos doblados que aparentemente no presentaban daños pero cuyo sistema eléctrico podría haber quedado afectado.

Por parte de Policía Nacional se localizó también a los propietarios para que pudieran denunciar y valorar los daños. El detenido ha pasado a disposición judicial y se ha decretado su puesta en libertad con cargos.