RTVA contará con un presupuesto de 180,2 millones en 2026, con una aportación de la Junta de 163 millones

Archivo - El director general de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), Juan de Dios Mellado - RTVA - Archivo

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Radio Televisión de Andalucía (RTVA) contará con 180,2 millones de presupuesto en el año 2026, lo que es "realista", "razonable" y garantiza la "viabilidad" del ente, según ha manifestado el director general, Juan de Dios Mellado.

Así lo ha expresado este martes durante su comparecencia en comisión del Parlamento para dar cuenta del presupuesto de RTVA para el próximo año, que se incluye en el de la Consejería de Presidencia.

El presupuesto para 2026 supone un incremento de 2,4 millones respecto al presupuesto inicial de 2025. De los 180,2 millones para 2026, la transferencia de explotación de la Junta es de 163,2 millones de euros, un incremento de 3,1 millones, del 1,95 por ciento, en relación con la aportación inicial de 2025.

"Este aumento no es un gesto menor, es la constatación de la apuesta decidida por parte de la Junta de Andalucía por un servicio público de calidad, competitivo y solvente", ha indicado Mellado, que ha apuntado que la segunda vía de financiación de la cadena son los ingresos propios y que la cifra neta de negocios se estima en 15,3 millones de euros.

Los gastos de personal ascienden a 87,4 millones de euros, un incremento de 700.000 euros respecto a 2025, de manera que se da respuesta no solo al mantenimiento de la plantilla actual, sino también a la incorporación de 58 puestos autorizados por las tasas de reposición, según el director general, quien ha garantizado "el necesario relevo generacional y la cobertura también de las jubilaciones, además de los incrementos salariales y de los trienios".

En cuanto a la partida de aprovisionamiento, que "es clave para hacer televisión y radio", se sitúa en 40,3 millones, con un incremento del 2,52 por ciento respecto a 2025, que va "destinado directamente a la creación de contenidos y al fortalecimiento del sector audiovisual andaluz".

Mellado ha señalado que Canal Sur es una de las televisiones con menor coste por habitante al año, de 20 euros por habitante, frente a los 90 euros de la del País Vasco o los 41 de la de Castilla-La Mancha: "Datos objetivos que silencian cualquier debate demagógico sobre el supuesto gasto ineficaz que dicen algunos que supone la RTVA".

Mellado ha manifestado que el presupuesto de la RTVA para 2026 no es "una mera declaración contable, sino el reflejo de una hoja de ruta clara y un compromiso firme", ya que se ha elaborado sobre las bases "de la responsabilidad, la eficiencia, la gestión y la sostenibilidad de un servicio público esencial que la sociedad andaluza nos ha encomendado".

"El presupuesto que presentamos es razonable, garantiza la viabilidad de nuestra agencia y su capacidad para acometer los inmensos retos de un sector en transformación", según Mellado, que ha apuntado que el presupuesto "cumple escrupulosamente el marco normativo, incluida la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y las directrices de la orden de la Consejería de Hacienda del 20 de mayo de 2026".

Ha indicado que la visión para 2026 se articula sobre tres ejes estratégicos fundamentales: Seguir con la transformación digital y la adaptación a los nuevos consumos; el fortalecimiento del servicio público, con un marcado enfoque de género y sostenibilidad, y el impulso decidido a la industria audiovisual de Andalucía.