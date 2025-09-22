RTVA participa activamente en el Día del Audiovisual Andaluz en el Festival de Cine de San Sebastián - RTVA

SEVILLA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Radio y Televisión de Andalucía ha estado presente y ha participado de forma activa en el Día del Audiovisual Andaluz, que se ha celebrado en el Festival de Cine donostiarra, con el lema 'De Andalucía al mundo'.

Según ha informado la corporación en una nota, Juande Mellado, director general de RTVA; Isabel Cabrera, directora adjunta de Canal Sur Radio y Televisión; Juan Vargas, director de Innovación, Negocio y Comunicación; y Juanma Blanco Poley, director de Canal Sur Media, han asistido al acto celebrado en el Museo de San Telmo de San Sebastián la tarde de este lunes.

También han participado Gustavo Fuentes, presidente del Clúster Audiovisual y de Contenidos Digitales de Andalucía; Carlos Rosado, presidente de Andalucía Film Comission; Marta Velasco, presidenta de la Academia de Cine de Andalucía; y Victoria González, directora de la Unidad Audiovisual de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.