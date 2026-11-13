RTVA suspende plazos en ofrecimientos de contrato y llamamientos de bolsas de trabajo por la incidencia de Microsoft

Archivo - Pabellón sede de la RTVA. - ANDRES TORREADRADO/RTVA - Archivo

SEVILLA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Dirección de Recursos Humanos de la RTVA ha anunciado una "suspensión temporal de plazos en ofrecimientos de contratación y llamamientos de bolsas de trabajo" que ha acordado debido al efecto que ha generado la "incidencia tecnológica de alcance internacional confirmada en la plataforma Microsoft 365".

Así lo ha anunciado la RTVA en un comunicado en el que la Dirección de Organización, Recursos Humanos y Servicios Generales "informa a la plantilla y a los integrantes de las diferentes Bolsas de Trabajo que, debido a una incidencia tecnológica de alcance internacional confirmada en la plataforma Microsoft 365 --que afecta al servicio de correo electrónico Exchange/Outlook--, se están experimentando interrupciones, retrasos y dificultades en el envío y recepción de comunicaciones electrónicas".

Con el fin de "garantizar los principios de transparencia, igualdad de oportunidades y la plena seguridad jurídica de todas las personas participantes en las convocatorias de cobertura temporal de puestos y ofrecimientos en curso", la Dirección de Recursos Humanos de la RTVA ha adoptado la referida "medida excepcional" de "suspensión de plazos".

En concreto, la RTVA ha informado de que "queda en suspenso el cómputo de las 48 horas de respuesta de todos los ofrecimientos de contratación y llamamientos que se encontrasen vigentes y sin finalizar a las 10,00 horas del 13 de noviembre".

De igual modo, ha precisado que "todas las aceptaciones o respuestas válidamente emitidas y registradas por los candidatos con anterioridad a la caída del servicio conservarán su plena validez y orden de prelación".

"Tan pronto como la plataforma Microsoft confirme el restablecimiento íntegro y la estabilidad de los servicios de mensajería, la Dirección de Recursos Humanos reanudará el cómputo de los plazos restados y comunicará oportunamente a los interesados la nueva fecha y hora límite de finalización para la respuesta a los ofrecimientos", agrega el comunicado.

Desde la RTVA lamentan "las molestias que esta situación --totalmente ajena a la infraestructura de la agencia-- pueda ocasionar", y reiteran su "compromiso con la salvaguarda de las garantías en el acceso al empleo telemático".