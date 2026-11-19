El convenio, firmado por el secretario general de RTVE, Alfonso Morales, y el alcalde de Cúllar Vega, Jorge Sánchez Cabrera, regula la colaboración para retirar instalaciones y agilizar la disponibilidad de una parcela que ya es de titularidad municipal. - RTVE

GRANADA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

RTVE y el Ayuntamiento de Cúllar Vega (Granada) han firmado este jueves un convenio para el desmantelamiento del antiguo centro emisor de onda media de Radio Nacional de España y la recuperación de los terrenos para su uso municipal. El acuerdo permitirá liberar una parcela de 12.000 metros cuadrados que el Consistorio destinará a instalaciones deportivas, tras más de 45 años de utilización para la radiodifusión pública.

Así lo ha dado a conocer en un comunicado la corporación RTVE, que señala que esta actuación es parte del plan de RTVE para impulsar las emisiones de radio digital terrestre con tecnología DAB+, que combina el despliegue de nuevas capacidades de difusión, el aprovechamiento de infraestructuras existentes y la devolución de terrenos en los emplazamientos que han dejado de tener utilidad operativa.

El convenio, firmado por el secretario general de RTVE, Alfonso Morales, y el alcalde de Cúllar Vega, Jorge Sánchez Cabrera, regula la colaboración para retirar las instalaciones y agilizar la disponibilidad de una parcela que ya es de titularidad municipal, una vez finalizadas las emisiones de onda media de RNE el 1 de enero de 2026.

El Ayuntamiento contratará y ejecutará los trabajos y asumirá el desmontaje de la antena y sus elementos asociados. RTVE financiará la retirada de las casetas e instalaciones auxiliares que le corresponden conforme al acuerdo. La colaboración permitirá anticipar la recuperación del suelo respecto de los plazos de la licitación conjunta prevista para otros emplazamientos.

La corporación también trabaja en distintos pliegos para la retirada de instalaciones y la devolución de terrenos de los antiguos centros emisores de onda media de La Corchuela (Sevilla), Granja Escuela (Badajoz), La Línea (Cádiz) y Feria de Ganado (Salamanca).