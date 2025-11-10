RTVE nombra a Diego Garcés como nuevo director del Centro Territorial en Andalucía

SEVILLA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Radiotelevisión Española ha informado este lunes del nombramiento del periodista Diego José Garcés como nuevo director del Centro Territorial de RTVE en Andalucía.

Según ha informado en una nota de prensa, Garcés ha trabajado en la corporación desde 2015 y se encargará de dirigir la radio y la televisión de esta delegación, al tiempo que han añadido que sustituirá a Paloma Jara, a la que RTVE ha agradecido "su excelente labor durante los últimos siete años".

"Nuestro principal objetivo es diseñar una programación atractiva, que sea la primera opción informativa de los andaluces. Buscaremos el nexo común entre nuestras ocho provincias, centrándonos en los problemas e intereses de la gente. Sin perder de vista, ofrecer un servicio público de calidad", ha explicado el nuevo director.

El nuevo equipo directivo "también quiere potenciar en esta nueva etapa la singularidad andaluza", tal y como ha señalado la entidad, ya que "la radio y televisión pública debe ser la gran tesorera de todo el patrimonio inmaterial de la región, que en Andalucía es muy rico. Tenemos que hacer sentir orgullo a los andaluces de lo que vamos a hacer en su casa", ha señalado.

En este sentido, la corporación ha afirmado que Diego Garcés ha desarrollado "gran parte de su carrera profesional en RTVE, pasando por diferentes áreas" como los programas 'Corazón', 'Las Mañanas' o 'La Hora de La 1'.

Además, también ha pasado por la unidad informativa de RTVE en Guadalajara y en los últimos meses ha ejercido como Jefe de Informativos de TVE en Cantabria, donde ha sido editor, tanto de radio como de televisión. Del mismo modo, la cadena ha señalado que ha presentado informativos en los centros territoriales de Castilla-La Mancha, Cantabria y en el Canal 24 horas y, fuera de RTVE, ha trabajado en Telemadrid y Canal Málaga 24 horas, mientras que durante su formación pasó por Onda Cero Málaga y Cadena SER Madrid.