Ruiz defiende su gestión en igualdad por el 8M: "Los que digan que se ha retrocedido en derechos, que lo demuestren"

SEVILLA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, Rocío Ruiz (Cs), ha defendido este domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la gestión de su departamento y ha emplazado a sus detractores a apoyar sus argumentos. "Los que digan que se ha retrocedido en derechos, yo les resto a que lo demuestren", ha dicho.

En declaraciones a los periodistas antes de participar en la manifestación del 8M en Sevilla, la consejera ha afirmado respecto de los que dicen "que ha desaparecido el Instituto Andaluz de la Mujer", que "es mentira", pues lo han reforzado en competencias con su "mayor presupuesto de la historia"; como también lo es que han "quitado" el Teléfono de Información a la Mujer, pues lo han reforzado "ocho veces más", pasando de tener 100.000 euros presupuestados a 800.000 en los dos últimos años, con un "tratamiento directo de profesionales, no desde una centralita".

"Los que digan que no estamos haciendo políticas efectivas y reales, es mentira", pues hay "hechos muy claros" que lo demuestran, ha afirmado Ruiz, que lo ejemplifica en el Plan contra la Desigualdad Salarial entre Mujeres y Hombres desde el IAM, dependiente de su Consejería, y la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, que "va a salir en breve" con subvenciones; o "el I Plan de Conciliación para llegar a la igualdad y la corresponsabilidad en la familia, para que las mujeres no tengan que decidir entre su vida laboral y familiar".

Además, ha adelantado que quieren también avanzar en ayudas y subvenciones en la dependencia porque, según datos de la Consejería, más del 90 por ciento de los cuidadores son mujeres, y "eso es otro cejo importante para la mujer".

"Tenemos que estar unidos todos, aquí no caben distinciones, ni partidos, ni ideologías", ha defendido Ruiz, quien ha vuelto a manifestar su intención de aprobar un Pacto Andaluz contra la Violencia de Género. "Volveré a tender mi mano a todos los partidos, a los que la niegan y los que la utilizan para obtener rédito político", ha dicho.

RECLAMACIÓN A MONTERO

Por otro lado, Rocío Ruiz ha agradecido la presencia en la manifestación de la ministra de Hacienda y diputada por Sevilla del PSOE, María Jesús Montero, a quien le ha vuelto a reclamar los 537 millones de euros del IVA de 2017 que el Estado adeuda a Andalucía y los 4.000 millones de infrafinanciación. "Últimamente nos visita mucho --Montero--, y yo agradezco la visita, pero también agradeceríamos las mujeres andaluzas que nos diera los 537 millones de IVA que nos debe y los 4.000 de financiación", ha criticado.

Los 4.000 millones de euros por la infrafinanciación de Andalucía se remontan a marzo de 2018, cuando el Parlamento autonómico, con los votos a favor de PP, PSOE, IU, Podemos y la abstención de Ciudadanos, aprobó una propuesta de reforma del modelo de financiación para las comunidades autónomas y una declaración de que la región está infrafinanciada por la mala aplicación del actual modelo, concretamente en 4.000 millones.

El asunto del IVA se remite a 2017, cuando el por entonces ministro de Hacienda del Gobierno del PP, Cristóbal Montoro, llevó a cabo un cambio normativo al crear el Suministro Inmediato de Información (SII), que provocó que la recaudación del IVA que se ingresaba en diciembre de aquel año se trasladara en términos de caja a enero de 2018. De esta forma, la liquidación del ejercicio 2017, que se realiza a los dos años, en 2019, fue solo de once meses, faltando por tanto el abono de una mensualidad.

Para corregir el déficit provocado por esto, la ministra de Montero propuso en los fallidos Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019 que de manera extraordinaria ese año tendría 13 meses de IVA. Ahora el Gobierno se niega a pagar ese dinero y, como afirmó Montero en enero, ese dinero "no existe", el PSOE al entrar en el Gobierno no ha dispuesto de él y ya no puede corregirlo porque la liquidación se hace a los dos años y en este caso se hizo en 2019.

En su lugar, como se acordó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera entre el Gobierno y las comunidades autónomas de febrero, estas tendrán un Fondo extra de Liquidación Autonómico (FLA) al cero por ciento de interés para compensar el problema.