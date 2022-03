Ruiz dice que el protocolo para paliar la soledad en mayores "está en marcha" ante un PSOE que le afea "no hacer nada"

SEVILLA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha defendido este jueves que el protocolo para detectar y paliar la soledad no deseada en las personas mayores "está en marcha", ante las acusaciones de la socialista Carmen Velasco de "no hacer nada" frente esta situación y de "hacer mucha propaganda".

Así, Velasco ha señalado en el Pleno del Parlamento que en 2019 propusieron un grupo de trabajo para gestionar la soledad en nuestros mayores, pero "dijeron que no y vendieron a bombo y platillo todo lo que iban a hacer para mejorarles la vida", pero a día de hoy "no han hecho nada, fue un anuncio falso, una mentira".

"El 47% de los mayores de 55 años se encuentran en situación de soledad no deseada", ha indicado, para añadir que "nuestros mayores no solo merecen respeto sino que también merecen un gobierno que les asegure su bienestar y les garantice mejores condiciones de vida".

Por el contrario, "por su parte hemos tenido anuncios del Plan Estratégico de Personas Mayores de Andalucía 2020-2023, pero a día de hoy no han hecho nada para detectar y paliar la soledad no deseada", y lo que "sí han hecho es mucha propaganda". "Nos encontramos ante la incapacidad y la insensibilidad de su gobierno en un tema que debería ser de prioridad", ha finalizado.

"Si me acusa de incapacidad cómo le llamamos a los 20 años de olvido", le ha respondido Ruiz, quien ha acusado al PSOE de "no hacer el plan estratégico integral". "Celebro su preocupación 20 años tarde", ha remarcado, toda vez que ha defendido que "están trabajando" y ha reprochado a Velasco que "hablan desde el desconocimiento".

Así, ha explicado que están confeccionando el mapa de la soledad no deseada "con mesas radar para detectar la soledad que se están constituyendo a través de comisiones técnicas y los agentes comunitarios", en cuyo programa de formación se está en este momento, ha indicado. Además, ha aludido a un programa de sensibilización con campañas para la población en general.

"Es un protocolo que está en marcha", porque "lo que no entiendo es cómo no se ha hecho antes", ya que la soledad no deseada "no lo puede permitir una sociedad digna". "Estamos dejando vivir y morir solos a nuestros mayores después de darnos todo. Nosotros sí nos pusimos a trabajar porque solo hacía falta voluntad, compromiso y valores", ha concluido.