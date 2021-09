Ruiz lamenta que los mares "se están convirtiendo en cementerios" y urge a considerar a Andalucía como frontera sur

SEVILLA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha insistido en su petición al Gobierno de España y a la Unión Europea a considerar a Andalucía como frontera sur de Europa y ha lamentado que los mares andaluces se están convirtiendo en "cementerios" y que "también los niños mueren".

Así lo ha indicado en una entrevista en Canal Sur, recogida por Europa Press, en la que la consejera ha lamentado la muerte de nueve personas, entre ellas un niño de corta edad, que fallecieron por el naufragio de una patera en su travesía hasta el litoral.

"Yo siempre he pedido al Ministerio que hay que hacer política de Estado", ha reclamado la consejera, a la vez que se ha mostrado preocupada por cómo vienen los menores.

En concreto, Ruiz ha criticado que el Gobierno está tomando "medidas parche" y ha insistido en que "más de 800 niños" en Ceuta "continúan en la calle". Así, ha señalado que están llegando en ferry y patera a la comunidad andaluza desde Ceuta.

Por ello, ha urgido a todas las comunidades autónomas a llegar a un acuerdo y ha subrayado que en Andalucía se lleva a cabo "una política de integración" con los menores.

La consejera ha calificado de "insostenible" la situación y ha lamentado que "no tenemos una estrategia" de Estado ni de Europa, criticando que la comunidad no sea considerada frontera sur y, por ello, no cuente con el mismo presupuesto que Canarias o Ceuta.

En Andalucía, se atienden a unos 1.800 menores extranjeros y, según ha precisado la consejera, de Ceuta fueron trasladados más 113 y de Canarias "montados en un avión llegaron la última vez" unos 58.