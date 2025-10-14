La ruta gastronómica 'Saborea sin prisa' se celebrará del 15 de octubre al 2 de noviembre en Granada

Desde la izquierda, el jefe de Ventas de Hostelería Sur de Mahou San Miguel, David Matas, el concejal de Cultura y Turismo de Granada, Juan Ramón Ferreira, y el presidente de la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo, Gregorio García - AYUNTAMIENTO

GRANADA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Patio del Ayuntamiento de Granada ha acogido la presentación de la 17ª edición de 'Saborea sin prisa', una cita ya consolidada en el calendario gastronómico de la ciudad. Organizada por la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo, en colaboración con Cervezas Alhambra y con el apoyo del consistorio, la ruta se desarrollará del 15 de octubre al 2 de noviembre con la participación de 31 establecimientos.

El acto ha contado con la presencia del concejal de Cultura y Turismo de Granada, Juan Ramón Ferreira, el presidente de la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo, Gregorio García, y el jefe de Ventas de Hostelería Sur de Mahou San Miguel, David Matas.

Juan Ramón Ferreira ha destacado que la ruta "es mucho más que una ruta gastronómica: es una invitación a disfrutar de Granada con calma, a recorrer sus bares y restaurantes y a saborear lo mejor de nuestra gastronomía en familia o con amigos".

"La hostelería es una parte esencial de nuestra identidad cultural, un valor que queremos proyectar en el camino hacia Granada 2031, Capital Europea de la Cultura", ha indicado Ferreira.

Por su parte, Gregorio García ha explicado que, "desde su primera edición, el objetivo de 'Saborea sin prisa' ha sido poner en valor la tapa granadina, su calidad y su papel como símbolo de nuestra cultura gastronómica".

El presidente de la federación ha agradecido "el compromiso constante del Ayuntamiento de Granada y el apoyo incondicional de Cervezas Alhambra, que desde hace 17 años acompaña a este certamen y al sector hostelero local".

En el año del centenario de la cervecera, la edición de 2025 incorpora como novedad que las tapas participantes deberán incluir entre sus ingredientes alguna referencia de Cervezas Alhambra, maridadas con su emblemática Alhambra Reserva 1925.

David Matas ha subrayado que "con esta iniciativa, Cervezas Alhambra quiere seguir apoyando a la hostelería de su ciudad de origen y ofrecer a los consumidores una experiencia que una sabor, historia y tiempo. Nada que merezca la pena se hace deprisa, y ese es el espíritu que queremos celebrar en este centenario".

La final del certamen se celebrará el 20 de noviembre en las instalaciones de la fábrica de Cervezas Alhambra en Granada, donde se conocerán los tres establecimientos ganadores y se entregará el Premio Cervezas Alhambra, consistente en un año de cerveza Alhambra Reserva 1925. El ganador representará a Granada en el Campeonato Nacional de Tapas que organiza Hostelería de España en Madrid Fusión 2026.

El jurado, compuesto por profesionales y expertos gastronómicos, valorará la creatividad, la técnica, la calidad de los ingredientes, la presentación y, sobre todo, el sabor, premiando aquellas propuestas que mejor reflejen la esencia de la gastronomía granadina.

Además, Cervezas Alhambra pondrá en marcha una promoción especial para incentivar la participación, en la que los clientes podrán ganar premios instantáneos y sorteos por degustar las tapas de tres establecimientos de la ruta. Los hosteleros y sus equipos también optarán a recompensas en función de la implicación y participación alcanzada.