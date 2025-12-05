Ruz (PSOE) celebra la desestimación del proyecto fotovoltaico de El Fargue en Granada por la "presión social"

Archivo - Reunión del PSOE con vecinos de El Fargue, en imagen de archivo - PSOE - Archivo

GRANADA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, ha mostrado este viernes su satisfacción tras conocerse la desestimación del proyecto para la instalación de una planta fotovoltaica en la zona de Casería de la Ermita, en El Fargue, lo que supone a su parecer "el triunfo del sentido común y, sobre todo, una victoria incontestable de la presión social ejercida por los vecinos, los colectivos ecologistas y el PSOE".

Según ha valorado en una nota de prensa Ruz este viernes, tanto vecinos como ecologistas como su partido "desde el primer momento" denunciaron lo que consideraban un "auténtico atentado medioambiental y paisajístico" en un entorno de alto valor patrimonial. Ruz ha valorado la decisión anunciada por el concejal de Urbanismo, Enrique Catalina, aunque ha criticado duramente el "cinismo político" del gobierno local de Marifrán Carazo, del PP.

"Ahora pretenden vender que este proyecto nunca fue de su interés y que se cierra por un mero trámite burocrático de la empresa, intentando lavarse las manos como si no hubieran tenido nada que ver", ha aseverado la portavoz, que ha señalado que el gobierno del PP ha mantenido el expediente abierto y "la incertidumbre sobre las cabezas" de los vecinos de El Fargue durante meses.

"Si tan claro tenían que no era un proyecto de interés para la ciudad, como dicen ahora, no deberían haber permitido que la alarma social creciera tanto. La realidad es que han desistido porque la oposición vecinal y política era un muro imposible de saltar, y han aprovechado la falta de documentación de la empresa para salir del paso sin reconocer que el proyecto era un error desde el principio", ha explicado.

Desde el PSOE han apuntado a que visitaron la zona y alertaron hace tiempo del impacto visual irreversible que esta infraestructura tendría sobre las vistas hacia el Sacromonte y la Alhambra. "Denunciamos en su día que Carazo estaba poniendo la alfombra roja a un negocio privado a costa de sacrificar nuestro paisaje. Hoy, afortunadamente, ese riesgo desaparece, pero no gracias a la gestión del PP, sino a pesar de ella", ha incidido Ruz.

Para finalizar, la portavoz socialista ha exigido al equipo de gobierno "menos excusas administrativas y más protección real" para los barrios y entornos naturales de Granada. "Estaremos vigilantes para que no vuelvan a intentarlo por la puerta de atrás. Hoy El Fargue respira tranquilo gracias a que la gente se ha movilizado para pararle los pies a un gobierno municipal que, hasta hoy, no había movido un dedo para defenderles", ha concluido.