Ruz (PSOE) ve un "engaño masivo" en las nuevas bonificaciones de tasas municipales de Granada

GRANADA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, ha denunciado públicamente lo que considera un "engaño masivo" por parte del equipo de gobierno local, que preside la alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo, del PP, en materia fiscal, considerando que la anunciada "bajada de impuestos" es una "mentira a medias" que "no compensa la subida de más de un millón de euros en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI)" del año anterior.

"Siempre he dicho que una verdad a medias es una mentira, y la señora Carazo está ya vendiendo a bombo y platillo que ha bajado los impuestos", ha declarado Ruz, quien ha precisado que, "sin embargo, la realidad es que las bonificaciones que propone para este año son tan exiguas y tan limitadas que, según el informe de Intervención, representan tan solo 70.000 euros, de un presupuesto millonario".

La portavoz socialista ha explicado que el año pasado el IBI "se subió en más de un millón de euros, un hecho" que, según ella, ahora está "atestiguado por los documentos oficiales" que confirman que los ingresos municipales fueron superiores a esa cantidad.

"Frente a esa subida de más de un millón de euros, el total de las bonificaciones es escasamente 70.000 euros", ha insistido. "Por tanto, no hay ninguna bajada de impuestos". Al respecto, Ruz ha tildado la medida de "un simple titular de prensa" para "tapar la vergüenza" de un gobierno que sigue aumentando la presión fiscal sobre las familias granadinas.

La portavoz ha argumentado que "los 70.000 euros en bonificaciones" no tendrán un impacto significativo en la población, ya que "llegarán a muy pocas personas, porque 70.000 euros en una población como la de Granada es prácticamente nada".

Para el PSOE, la estrategia del gobierno de Carazo es "un claro intento de marketing para hacer creer a la ciudadanía que se están tomando medidas de alivio fiscal, cuando en realidad la presión sobre los bolsillos de los granadinos se mantiene inalterada".

Ruz ha concluido su intervención criticando que "lo que está pagando la señora Carazo es un titular de prensa para taparle la vergüenza de que sigue aumentando impuestos, que sigue subiéndolo todo y que sigue habiendo la presión fiscal que ella ha impuesto".