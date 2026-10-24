Saavedra (PP) asegura que Feijóo ofrecerá "oportunidades e infraestructuras que llevamos ocho años esperando" en Granada

El cabeza de lista del PP de Granada al Congreso, Jorge Saavedra, junto a la alcaldesa, Marifrán Carazo. - PP DE GRANADA

GRANADA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del Partido Popular al Congreso de los Diputados por Granada, Jorge Saavedra, ha asegurado que "con Feijóo, Granada tendrá las oportunidades e infraestructuras que llevamos ocho años esperando". Durante su participación en una mesa informativa en la capital, acompañado por la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y miembros de la candidatura, ha defendido que las próximas elecciones generales permitirán contar, "por fin, con un Gobierno de España que cumpla con esta provincia".

"Granada necesita un Gobierno que tome decisiones, invierta y saque adelante los proyectos pendientes. Con Feijóo vamos a hacerlo. Vamos a trabajar para que el agua llegue a nuestros agricultores, para mejorar nuestras conexiones y para que ninguna comarca vea frenado su futuro por la falta de infraestructuras", ha afirmado, según ha precisado la formación en una nota.

Ante la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Granada, Saavedra ha exigido al presidente del Gobierno que "dé la cara y explique por qué ha tratado a Granada como una provincia de segunda. ¿A qué viene hoy Sánchez? ¿A pedir más tiempo? ¿A repetir las promesas que no ha cumplido en ocho años? Los granadinos tienen derecho a saber por qué sus necesidades siempre han podido esperar para este Gobierno".

El candidato popular ha situado las canalizaciones de Rules entre los compromisos prioritarios. "Con Feijóo, los agricultores van a tener el agua que necesitan. Vamos a trabajar para que las conducciones sean una realidad. Hay familias y explotaciones cuyo futuro depende de esa agua. Sacar adelante las canalizaciones será una prioridad del Gobierno del PP", ha añadido.

Saavedra ha asumido también el compromiso de mejorar las conexiones ferroviarias de la provincia, aumentar los servicios e invertir en su fiabilidad. "No podemos seguir aislados ni aceptar que viajar desde Granada sea una carrera de obstáculos. Con Feijóo vamos a mejorar nuestras conexiones. Nos comprometemos a aumentarlas y a invertir para que los granadinos puedan viajar con garantías y no se queden tirados en un andén", ha señalado.

En materia de carreteras, ha defendido el impulso de la A-81 como una infraestructura necesaria para vertebrar el territorio y "generar oportunidades con Córdoba y Extremadura". "Con el Gobierno de Feijóo vamos a impulsar la A-81. Las carreteras acercan servicios, facilitan la actividad de las empresas y permiten que nuestros pueblos sean lugares donde vivir, trabajar e invertir. Granada necesita avanzar y vamos a poner en marcha las actuaciones necesarias para hacerlo posible", ha agregado.

Además, el cabeza de lista ha reclamado las líneas e infraestructuras eléctricas que permitan desarrollar el potencial de las comarcas de Granada como las de Baza y Guadix. "No podemos permitir que una empresa descarte instalarse en nuestra provincia porque no dispone de capacidad eléctrica. Con Feijóo vamos a impulsar las infraestructuras que necesitan nuestras comarcas para atraer inversiones, crear empleo y dar oportunidades a sus vecinos".

Asimismo, Saavedra ha reprochado a Sánchez que "pretenda resolver con una visita lo que no ha atendido durante ocho años. Una fotografía no lleva agua al campo. Un discurso no mejora un tren ni construye una carretera. Granada necesita obras, inversiones y compromisos que se cumplan. Sánchez tiene que explicar por qué no lo ha hecho".

Al hilo, ha criticado el "silencio cómplice del PSOE de Granada", al que ha acusado de "anteponer la defensa de Sánchez a las necesidades de los granadinos. Han tenido ocho años para exigir a su Gobierno que cumpla. Han preferido justificar los retrasos y poner excusas. Ahora quieren pedir la confianza de una provincia a la que no han defendido cuando tenían que hacerlo".

Frente a ello, ha destacado que las candidaturas del PP de Granada al Congreso y al Senado reúnen a personas que "conocen Granada, sus municipios y las necesidades de sus vecinos. Vamos a dejarnos la piel por los granadinos. Sabemos qué proyectos necesita esta provincia y vamos a defenderlos con determinación para que salgan adelante con el Gobierno de Feijóo".

Saavedra también ha defendido que las próximas elecciones deben servir para "devolver la decencia al Gobierno de España y ponerlo a trabajar en las necesidades de los ciudadanos. Con Feijóo, Granada tendrá las oportunidades e infraestructuras que llevamos ocho años esperando. Vamos a gobernar para que esta provincia avance y ocupe el lugar que le corresponde. Por fin tenemos la oportunidad de cambiar el rumbo. Con trabajo, con responsabilidad y con el compromiso de cumplir con esta tierra", ha concluido.

Por su parte, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha felicitado a Jorge Saavedra por su designación como número uno de la candidatura del PP al Congreso, agradeciéndole "su dedicación y compromiso con Granada". "Hemos trabajado mano a mano, siempre juntos para mejorar nuestra ciudad, impulsar proyectos y abrir nuevas oportunidades. Y vamos a seguir haciéndolo, trabajando juntos por la Granada que nos une y que tiene retos por delante importantes para favorecer nuevas oportunidades", ha abundado.

"Necesitamos un nuevo gobierno que se comprometa a favorecer el acceso a la vivienda, especialmente para los más jóvenes, sin culpabilizar a los propietarios, que son ahorradores; a los granadinos, que con mucho esfuerzo y trabajo, disponen de una propiedad, pensando en su futuro y en el de sus hijos, conseguida por su esfuerzo", ha señalado.

En suma, la alcaldesa ha valorado el trabajo que desarrolla el ayuntamiento en el marco de sus competencias, poniendo "todos sus recursos", destacando "las licencias concedidas para 3.200 nuevas viviendas, el 52% asequibles, y el desbloqueo de suelos para poner a disposición de los ciudadanos". A su juicio, "el 29 de noviembre nos jugamos mucho. Granada necesita un Gobierno de España que acompañe el esfuerzo que estamos haciendo, con una nueva política de vivienda que nos permita seguir avanzando sin sectarismo ni ocurrencias".