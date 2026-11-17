ESCÚZAR (GRANADA), 17 (EUROPA PRESS)

El cabeza de lista del PP de Granada al Congreso de los Diputados, Jorge Saavedra, ha mantenido este martes en Escúzar un encuentro con representantes de IFMIF-DONES España, en el que ha reivindicado que Granada "tiene todo para ser el gran polo tecnológico y de inteligencia artificial de España y solo le falta un Gobierno que crea en ella".

Saavedra ha conocido el avance de las obras de una instalación que forma parte de un programa de unos 2.000 millones de euros y que es ya la mayor inversión en una infraestructura científica de la historia de España.

El proyecto suma más de 250 millones de euros en contratos adjudicados, cuenta ya con más de 70 profesionales en plantilla con el objetivo de alcanzar el centenar antes de que acabe el año y tiene un impacto socioeconómico previsto de más de 4.000 millones de euros, con la creación de más de 1.000 empleos directos e indirectos.

"IFMIF-DONES es el ejemplo de lo que ocurre cuando las administraciones reman en la misma dirección. Son veinte años de esfuerzo de técnicos, instituciones y de toda la sociedad granadina, y la Junta de Andalucía de Juanma Moreno ha estado ahí con 211 millones de euros comprometidos para seguir impulsando el proyecto", ha señalado el candidato popular.

Saavedra ha recordado además que el compromiso de la Junta va más allá de la financiación, con la mejora de los accesos al entorno de IFMIF-DONES. Entre ellos, la renovación del firme de la A-385 entre Otura y La Malahá, con 2,7 millones de euros, el ensanche y refuerzo de la A-338, con cerca de 3 millones, y la nueva conexión directa con la A-44, que ya está en fase de anteproyecto.

"IFMIF-DONES ya está generando a su alrededor un ecosistema que atrae empresas e iniciativas ligadas a la ciencia y la tecnología, y eso es lo que tenemos que multiplicar", ha añadido.

Saavedra ha puesto en valor la dimensión internacional de IFMIF-DONES, en el que junto a España participan la Unión Europea a través de Euratom, Italia, Croacia y Japón, con Alemania y Francia en negociaciones avanzadas para incorporarse.

"El mundo ya ha puesto sus ojos en Escúzar. Ahora Granada necesita un Gobierno de España que esté a la altura, y ese va a ser el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo. El Gobierno del Partido Popular va a seguir apostando por esta infraestructura y por todos los proyectos tecnológicos que vengan detrás para que Granada sea el gran motor de empleo, de inversión y de talento del sur de España", ha subrayado.

AESIA

Saavedra ha recordado el "agravio" que supuso la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de llevar la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA) a A Coruña en diciembre de 2022, pese a que la candidatura de Granada, respaldada por todas las instituciones y liderada por la Universidad de Granada, había sido calificada como de excelencia.

"Granada lo tenía todo y Sánchez le dio la espalda. Fue una promesa incumplida del PSOE y una decisión que nunca se explicó con transparencia. Los granadinos no lo han olvidado", ha afirmado.

"Mientras Sánchez le quitaba la AESIA a Granada, Juanma Moreno sí confió en nuestra tierra", ha destacado y ha recordado que la Junta de Andalucía eligió la capital granadina como sede del Centro de Inteligencia Artificial de Andalucía (ANIA), en marcha desde hace un año en el Parque Tecnológico de la Salud.

Saavedra ha detallado las propuestas del programa electoral del Partido Popular para atraer empresas e inversión tecnológica, empezando por una ley de innovación que incentive la inversión pública y también la privada en I+D+i.

Entre ellas, la creación de Zonas de Innovación Estratégica con suelo disponible, conexión eléctrica y digital garantizada, ventanilla única y tramitación acelerada, conectadas con universidades y centros de investigación, en las que los proyectos de inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología, baterías o aeroespacial tendrán durante siete años un trato fiscal más favorable.

El PP propone también, entre otras propuestas, declarar estratégicos de interés nacional los proyectos que creen al menos cien empleos, con tramitación prioritaria y su conexión eléctrica planificada en seis meses, además de un plan de choque para desbloquear en 18 meses el acceso a la red eléctrica en zonas industriales, logísticas y tecnológicas.