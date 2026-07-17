Sadeco culmina la incorporación de 20 nuevos camiones y normaliza el servicio de recogida de residuos en Córdoba

El presidente de Sadeco, Miguel Ruiz Madruga (centro), en su visita para ver los vehículos. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Municipal Saneamientos de Córdoba (Sadeco) ha culminado la incorporación de los 20 nuevos camiones recolectores compactadores de carga lateral con los que renueva su flota, una actuación que permite recuperar la capacidad operativa del servicio de recogida de residuos en la ciudad.

Tal y como ha informado el Ayuntamiento de Córdoba, con la llegada de los dos últimos equipos al Centro Medioambiental de Córdoba (CMC) Juan Revilla, la empresa municipal "normaliza su actividad tras las dificultades registradas durante las últimas semanas como consecuencia de la falta de vehículos disponibles".

No obstante, como gran parte de la nueva flota ya estaba en activo, desde hace "aproximadamente diez días los 70 itinerarios diarios de recogida diseñados por Sadeco se están desarrollando en su totalidad y sin incidencias destacables".

Esta renovación forma parte del plan aprobado por Sadeco en noviembre de 2025 para incorporar un total de 50 nuevos vehículos destinados a diferentes acciones, con una inversión global de 9,4 millones de euros, entre los que se incluían estos 20 recolectores compactadores de carga lateral.

Sin embargo, el calendario previsto para la llegada de los nuevos equipos sufrió un retraso debido al recurso presentado durante el procedimiento de adjudicación del contrato, una circunstancia que impidió realizar el servicio a pleno rendimiento en los plazos previstos.

Finalmente, gracias al acuerdo alcanzado con la empresa suministradora, ha sido posible adelantar y fasear el calendario de entregas y disponer ya de la totalidad de los vehículos, que se encuentran en las instalaciones de Sadeco preparados para su uso.

Los nuevos camiones son de la marca DAF y están equipados con motores de 10.837 centímetros cúbicos y 251 caballos de potencia. Incorporan cajas recolectoras de 23 metros cúbicos, caja de cambios automatizada, suspensión neumática integral, frenos de disco en todos los ejes, sistema de cámaras de visión 360 grados y cámaras digitales que sustituyen a los espejos retrovisores convencionales, mejorando así la seguridad y la visibilidad de las maniobras.

Además, las cajas recolectoras disponen de elevadores compatibles con contenedores de 3.200, 3.000, 2.400, 2.200 y 2.000 litros, con diferentes anchuras, lo que permite manipular correctamente todos los modelos de depósitos de carga lateral instalados en Córdoba, tanto de apertura simétrica como asimétrica.

La incorporación de estos vehículos permite a Sadeco operar con su esquema habitual de trabajo. La empresa necesita diariamente un total de 34 camiones, nueve en el turno de mañana, diez en el de tarde y 13 en el de noche, además de dos vehículos de apoyo. Este dispositivo ya se encuentra restablecido tras un periodo en el que fue necesario reorganizar los recursos disponibles.

Paralelamente a la recuperación de la flota, Sadeco ha reforzado la limpieza del entorno de las islas de contenedores con dos vehículos carrozados adicionales en cada turno de trabajo. Esta medida permite reducir el impacto visual que generan los residuos depositados junto a los depósitos y mejorar la imagen de estos espacios en distintos barrios de la ciudad.

Estas actuaciones forman parte del plan de choque puesto en marcha por la empresa municipal para recuperar los niveles habituales de limpieza tras las dificultades ocasionadas por la escasez de vehículos disponibles.

A este conjunto de acciones se suma el nuevo plan de baldeo intensivo de calles, que comenzó el pasado lunes en Gran Vía Parque y que se extenderá progresivamente por distintos puntos de la capital. La semana que viene el equipo se desplazará a Agrupación Córdoba y Carlos III. La planificación inicial contempla actuaciones en Avenida de América, Avenida de Cervantes, Paseo de la Victoria, Avenida de la República Argentina, Avenida de la Arruzafilla, Avenida de Almogávares y Avenida del Gran Capitán (tramo Vial Norte).

También se prevé la intervención en el Parque de las Setas, Avenida de Manolete, Avenida de la Viñuela, Avenida de Barcelona, Avenida de Cádiz, Avenida de Granada, Avenida del Ministerio y Avenida de Libia, aunque el cronograma irá adaptándose a las necesidades detectadas en cada momento.

DISPOSITIVO DE BALDEO

El dispositivo de baldeo está integrado por un oficial de primera, dos peones conductores y un peón ordinario, apoyados por un camión cisterna, una barredora mecánica y una furgoneta, además de herramientas auxiliares como araña, escobas, palas y cepillos que permiten actuar de forma eficaz sobre manchas persistentes y focos de malos olores.

El presidente de Sadeco, Miguel Ruiz Madruga, ha destacado que "la llegada de estos 20 camiones supone un antes y un después para la empresa, porque recuperamos plenamente nuestra capacidad operativa y podemos volver a prestar el servicio con las garantías que merece la ciudadanía".

Asimismo, ha subrayado que "el esfuerzo realizado para adelantar la entrega de todos los vehículos ha sido fundamental para normalizar la recogida de residuos y dar respuesta a una situación excepcional que nunca quisimos que se prolongara".

Ruiz Madruga ha agradecido también "el trabajo y el compromiso de toda la plantilla de Sadeco durante estas semanas, en las que se han redoblado los esfuerzos para mantener el servicio con los recursos disponibles", y ha subrayado "la apuesta decidida por mejorar la calidad del servicio y ofrecer una ciudad cada vez más limpia".