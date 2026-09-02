Sadeco despliega un dispositivo de trece operarios para reforzar la limpieza durante la Velá de la Fuensanta de Córdoba

Archivo - Un operario de Sadeco durante las labores de limpieza. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Municipal Saneamientos de Córdoba (Sadeco) ha preparado un dispositivo especial de limpieza y recogida de residuos con motivo de la Velá de la Fuensanta, que se celebrará del 4 al 8 de septiembre en este barrio de la capital. El operativo, que complementará los servicios habituales que presta la empresa en la zona, estará integrado por trece trabajadores y "permitirá reforzar la atención durante los días de mayor actividad y afluencia".

Según ha precisado el Consistorio cordobés en una nota, las actuaciones se centrarán especialmente en los principales espacios vinculados a la celebración, entre ellos el Pocito, el Bulevar de la Fuensanta, la Plaza de la Juventud, el entorno del Conquistador Ordoño Álvarez y la avenida Calderón de la Barca, además de las calles y espacios próximos que puedan verse afectados.

Entre otras acciones, Sadeco instalará cinco aseos portátiles, cuatro de ellos convencionales y uno adaptado para personas con movilidad reducida. Tres se ubicarán en el entorno del Pocito, mientras que los otros dos estarán en el Bulevar de la Fuensanta hasta su retirada el 9 de septiembre.

Sadeco también colocará una decena de papeleras de feria, con el objetivo de "facilitar a los asistentes la correcta disposición de los residuos y evitar su acumulación en el espacio público". A esta dotación se sumarán seis contenedores de 240 litros, según la Administración local. Estos recipientes serán vaciados diariamente y recibirán una atención específica durante la Velá.

Precisamente, dos vehículos estarán especialmente destinados al control y mantenimiento de los contenedores de la zona y sus alrededores, con el objetivo de "garantizar que permanezcan en las mejores condiciones posibles y evitar la acumulación de residuos, enseres o bolsas junto a los mismos".

Asimismo, el operativo contempla un refuerzo de la limpieza en horario de mañana durante toda la celebración, con especial atención a los espacios donde se concentran las actividades de la Velá. A esta actuación se añadirá un servicio de repaso centrado en papeleras, puntos de especial acumulación de restos y zonas que puedan requerir una intervención adicional. Asimismo, Sadeco realizará trabajos de baldeo y riego mediante cisterna.

La empresa municipal ya ha desarrollado durante los días previos a las fiestas trabajos de deshierbe y acondicionamiento en la zona de la Fuensanta, con la pretensión de que los espacios vinculados a la celebración se encuentren "en las mejores condiciones" antes de la llegada de los primeros asistentes. Asimismo, se están realizando labores de preparación y limpieza en la zona y sus alrededores, con especial énfasis a los terrizos, papeleras y contenedores.

Durante todo el periodo del dispositivo se comprobará diariamente que no se produzcan acumulaciones de basura o enseres junto a los contenedores, actuando de manera preventiva para mantener despejados los puntos de recogida.

En concreto, el operativo se mantendrá hasta el 9 de septiembre, jornada en la que está prevista la retirada de los elementos extraordinarios instalados por Sadeco, entre ellos los aseos portátiles, las papeleras de feria y los contenedores adicionales.

Por su parte, el presidente de Sadeco, Miguel Ruiz Madruga, ha destacado que "la Velá de la Fuensanta es una de las citas tradicionales del calendario festivo de Córdoba y desde Sadeco queremos contribuir a que vecinos y visitantes puedan disfrutarla en unas condiciones adecuadas de limpieza e higiene urbana".

Ruiz Madruga ha señalado que "el dispositivo está diseñado para reforzar los servicios habituales y, sobre todo, para responder con rapidez allí donde se concentre una mayor generación de residuos", al tiempo que ha apelado a la colaboración ciudadana".

"El trabajo de los equipos de Sadeco es fundamental, pero también lo es que todos hagamos un uso responsable de las papeleras y contenedores y evitemos depositar residuos o enseres fuera de los puntos habilitados", ha precisado.