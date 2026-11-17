Isla móvil de Sadeco operativa en la calle Amador de los Ríos. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La empresa municipal Saneamientos de Córdoba (Sadeco) ha implantado dos nuevas islas móviles de contenedores en distintos puntos del Casco Histórico. Esta iniciativa sustituye los depósitos fijos tradicionales por unidades transportables que se colocan y retiran diariamente, con el objetivo de mejorar las condiciones de limpieza, facilitar la movilidad peatonal y preservar la imagen de un entorno de especial valor patrimonial.

Según ha informado el Ayuntamiento, las nuevas islas móviles se encuentran ya operativas en la plaza Puerta del Rincón, a la derecha en la bajada desde Colón, y en la calle Amador de los Ríos. Estos puntos permiten mantener el servicio de recogida de residuos sin necesidad de que los contenedores permanezcan de forma fija y permanente en la vía pública. Además de los dos nuevos emplazamientos, Sadeco tiene en marcha este sistema en la plaza de la Compañía.

Las islas móviles son unidades transportables que agrupan los contenedores y se instalan en los lugares establecidos durante una franja horaria determinada. Una vez finalizado el período de utilización, se retiran de la calle y se trasladan a las instalaciones de la empresa, donde se realiza diariamente su limpieza.

En la plaza Puerta del Rincón se han eliminado los cinco arcones existentes y se ha instalado un iglú para vidrio. En la calle Amador de los Ríos se han retirado los dos grupos y se mantiene un contenedor para vidrio junto al grupo. Cada isla tiene capacidad interna para cuatro contenedores de 800 litros y dos de 360. Está carenada formando una caja cerrada, con estructura de perfilería de aluminio extruido y anodizado. Dispone de puertas que permiten extraer los contenedores para su sustitución y de cierres de seguridad antivandálicos.

El servicio lo prestan conductores que ya lo realizan habitualmente con la isla de la plaza de la Compañía y que recibieron en su momento formación específica en prevención de riesgos laborales y en manejo y uso de estos equipos.

La implantación de este modelo responde, fundamentalmente, a tres objetivos. El primero es reducir el impacto visual de los contenedores en un entorno monumental como el Casco Histórico. La presencia permanente de estos elementos, especialmente cuando presentan deterioros, suciedad o desbordamientos, afecta a la imagen de plazas, calles y fachadas históricas. Con su retirada diaria se pretende preservar la configuración visual de estos espacios y mejorar su integración en el entorno urbano.

El segundo es recuperar espacio para los peatones y mejorar la accesibilidad. Las características del viario del Casco Histórico, con calles estrechas y aceras de dimensiones reducidas, hacen que la presencia permanente de contenedores pueda dificultar los desplazamientos. El nuevo sistema permite liberar espacio en la vía pública y favorecer el tránsito de peatones, personas con movilidad reducida, usuarios de sillas de ruedas y familias con carritos infantiles.

El tercer propósito es mejorar las condiciones de limpieza e higiene, puesto que, en una ciudad como Córdoba, donde las altas temperaturas durante buena parte del año pueden intensificar los problemas asociados a la acumulación de residuos, reducir el tiempo de permanencia de los contenedores en la calle contribuye a minimizar la aparición de malos olores, restos de basura y posibles focos de insalubridad. A ello se suma la limpieza diaria de las unidades.

COLABORACIÓN DE VECINOS Y USUARIOS

El funcionamiento de las islas móviles requiere la colaboración de los vecinos y usuarios de estas zonas, dado que el depósito de residuos está limitado a una franja horaria concreta. En este sentido, la basura únicamente podrá depositarse entre las 19,00 y las 22,00 horas. Una vez concluido este período, las unidades serán retiradas de la vía pública. El incumplimiento del horario establecido o de las normas municipales relativas al depósito de residuos puede dar lugar a sanciones de hasta 2.000 euros.

Sadeco ha realizado una campaña informativa en las dos nuevas zonas seleccionadas para las islas móviles, en la que se incide en la importancia de que los residentes y establecimientos de las zonas donde se ha implantado este modelo conozcan su funcionamiento y respeten los horarios establecidos. La colaboración ciudadana resulta fundamental para garantizar el correcto desarrollo del sistema, mantener las condiciones de limpieza y compatibilizar la prestación del servicio de recogida de residuos con la protección del patrimonio, la accesibilidad y el uso peatonal del espacio público.