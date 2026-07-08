Sadeco refuerza el control de plagas con más de 20.600 puntos de tratamiento contra roedores

Archivo - Revisiones de alcantarillado ante focos de rata común y cucarachas. - SADECO - Archivo

CÓRDOBA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La empresa municipal Saneamientos de Córdoba (Sadeco), a través de su Servicio de Bienestar Animal (SBA), ha intervenido en más de 20.600 puntos dentro de su programa sistemático de desratización entre enero y junio de este año, una actuación prioritaria para preservar la salud pública y responder a una de las preocupaciones trasladadas por la ciudadanía. Esta acción se enmarca en el plan de prevención, vigilancia y control de plagas urbanas en todos los barrios.

Según ha informado el Ayuntamiento, las intervenciones se desarrollan tanto mediante tratamientos periódicos preestablecidos como a través de actuaciones específicas en aquellos puntos donde se detecta una incidencia o se comunica un avistamiento.

Durante los seis primeros meses del año, el SBA ha realizado una media de 2,37 tratamientos sistemáticos de desratización por zona, con un total de 20.626,67 puntos de tratamiento. La planificación anual contempla una media de seis tratamientos por zona en el conjunto de Córdoba, con el objetivo de mantener las poblaciones de roedores en niveles seguros y reducir al máximo su presencia.

El presidente de Sadeco, Miguel Ruiz Madruga, ha destacado que "el control de plagas es un servicio esencial para el bienestar de los vecinos y para la protección de la salud pública, que requiere una planificación permanente, capacidad de respuesta y una vigilancia muy cercana de la evolución de cada zona de la ciudad".

En este sentido, ha subrayado que "Sadeco mantiene activo un dispositivo continuo que combina los tratamientos preventivos con la atención a los avisos ciudadanos, porque sabemos que la presencia de roedores genera una lógica inquietud y debemos ofrecer respuestas rápidas y eficaces".

En el período analizado se han registrado 434 avisos por presencia de ratas en la vía pública, frente a los 423 contabilizados durante el mismo semestre de 2025. El ligero incremento de los avistamientos no responde necesariamente a un aumento de la población de roedores, sino que está vinculado, en buena medida, a cambios en su comportamiento provocados por las condiciones meteorológicas.

La rata gris, una de las especies más habituales en entornos urbanos, tiene en el alcantarillado su hábitat natural. Sin embargo, las lluvias registradas durante la primavera pueden favorecer que estos animales salgan de la red de saneamiento en busca de zonas más protegidas, recursos alimenticios o refugio frente a inundaciones. En esas circunstancias, pueden instalarse en espacios ajardinados y crear madrigueras, lo que incrementa su visibilidad para la ciudadanía.

"Es importante explicar que un mayor número de avisos o de avistamientos no implica automáticamente que haya una mayor población de ratas", ha señalado Ruiz Madruga, quien ha comentado que "las precipitaciones de la primavera han influido en el desplazamiento desde el alcantarillado hacia zonas verdes y otros espacios". Por ello, "el seguimiento técnico y los tratamientos preventivos resultan fundamentales para actuar antes de que esos focos puedan consolidarse", ha aseverado.

El presidente de Sadeco ha insistido en "la importancia de la colaboración ciudadana para mejorar la eficacia de este servicio". "Cuando un vecino detecta presencia de roedores en la vía pública y lo comunica, permite que los equipos técnicos puedan revisar el punto, valorar las circunstancias y aplicar la medida más adecuada", ha remarcado, para subrayar que "la implicación vecinal es una herramienta valiosa para complementar el trabajo sistemático que se realiza".

LAS CUCARACHAS

Junto a la desratización, el primer semestre ha estado marcado por el refuerzo de las actuaciones de desinsectación, especialmente ante la previsión de un incremento de la presencia de cucarachas tras las lluvias de primavera.

Sadeco ha realizado 38.190 puntos totales de control frente a estos insectos, incluyendo 26.345 tratamientos de choque y 11.845 complementarios. La media de procedimientos sistemáticos por zona ha pasado de 1,28 en el primer semestre de 2025 a 1,46 en el mismo período de este año. Los avisos por cucarachas se han reducido de 260 a 222 entre ambos períodos.

Además, el equipo de tarde del Servicio de Bienestar Animal ha mantenido una elevada capacidad de respuesta. Así, el 91,30% de los avisos por plagas urbanas se ha atendido durante las primeras 24 horas, por encima del 90,72% registrado en el primer semestre del pasado año.

VIRUS DEL NILO

El SBA también mantiene su trabajo de monitorización y control de mosquitos y otros dípteros hematófagos, en el marco del Plan Municipal de Vigilancia y Control de Vectores. Córdoba está clasificada como municipio de nivel medio de riesgo en relación con la circulación del Virus del Nilo, por lo que se desarrollan controles, tratamientos larvicidas, vigilancia de zonas con acumulaciones de agua y análisis periódicos de mosquitos del género Culex.

El primer análisis realizado en 2026 ha dado resultado negativo para el Virus del Nilo. Asimismo, los informes de seguimiento disponibles indican una baja densidad de población del mosquito vector, lo que sitúa la posibilidad de transmisión a personas en niveles muy reducidos. Entre enero y junio se han atendido cinco avisos por presencia de mosquitos, frente a los diez del mismo período de 2025.

Respecto al mosquito tigre, se han recibido tres avisos, uno más que el año anterior. No obstante, la evolución de las comunicaciones ciudadanas confirma una reducción respecto a los años de mayor incidencia, tras el trabajo de información, educación ambiental y tratamiento localizado de focos larvarios desarrollado desde la detección de esta especie en Córdoba en 2017.