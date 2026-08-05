Sadeco refuerza la limpieza viaria y la recogida de residuos con la incorporación temporal de 90 trabajadores

Archivo - Contenedores de Sadeco. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La empresa municipal Saneamientos de Córdoba (Sadeco) incorporará de manera temporal a 90 peones ordinarios a partir de esta semana con el objetivo de reforzar la limpieza viaria y la recogida de residuos en la ciudad y recuperar la capacidad operativa necesaria para garantizar la adecuada prestación de estos servicios públicos esenciales.

Según ha informado el Ayuntamiento, las contrataciones, que ya están siendo tramitadas por el Departamento de Recursos Humanos de la empresa, se realizarán entre las personas inscritas disponibles en la bolsa de empleo de Sadeco --90 en la actualidad-- y permitirán incrementar la plantilla del Departamento de Operaciones para hacer frente a una situación extraordinaria que se ha venido produciendo durante el primer semestre de 2026.

La empresa ha detectado una pérdida de capacidad operativa en los servicios de recogida de residuos y limpieza viaria como consecuencia de la coincidencia de varios factores excepcionales que han incrementado de forma significativa la carga de trabajo y han dificultado el desarrollo normal de la actividad diaria.

Esta situación ha coincidido además con un importante proceso de transformación del sistema de recogida de residuos en la ciudad. La implantación del quinto contenedor y del nuevo modelo de contenerización ha supuesto un esfuerzo organizativo para la empresa, obligando a rediseñar rutas, frecuencias, circuitos de recogida y medios materiales con el fin de adaptar el servicio al nuevo patrón.

Todo ello ha requerido una reorganización de gran complejidad que ha repercutido en la operativa diaria de los equipos. A esta circunstancia se ha sumado la reducción temporal de la capacidad de la flota de vehículos recolectores durante el primer semestre del año como consecuencia de un incremento extraordinario de averías.

Esta situación ha dificultado la ejecución diaria de la totalidad de los circuitos programados, provocando retrasos puntuales e incidencias que han hecho necesario adoptar medidas extraordinarias para recuperar el ritmo habitual del servicio.

En el caso de la limpieza viaria, las abundantes precipitaciones registradas durante la primavera han favorecido una proliferación excepcional de vegetación espontánea en distintos barrios y espacios públicos. Este fenómeno ha obligado a destinar un mayor número de recursos a trabajos de desbroce y acondicionamiento de la vía pública.

AUMENTO DE VERTIDOS Y DEPÓSITOS INCONTROLADOS DE RESIDUOS

La suma de todos estos factores ha tenido como consecuencia un incremento de las incidencias comunicadas por la ciudadanía, así como un aumento de los vertidos y depósitos incontrolados de residuos fuera de los puntos habilitados, circunstancias que han incrementado aún más la carga de trabajo.

Con el objetivo de revertir esta situación, Sadeco considera imprescindible reforzar temporalmente la plantilla para recuperar los niveles adecuados de capacidad operativa, atender la totalidad de los circuitos y trabajos programados, reducir las incidencias acumuladas y garantizar la continuidad y calidad de unos servicios esenciales para la ciudad.

Sadeco ya ha contratado a 120 trabajadores de la bolsa de empleo para suplir las vacaciones de la plantilla durante este verano. Ahora, estos 90 nuevos peones ordinarios que se irán incorporando los próximos días en los turnos de mañana, tarde y noche desarrollarán labores de apoyo en los servicios de recogida de residuos y limpieza viaria, permitiendo aumentar la capacidad de respuesta. Asimismo, este personal podrá intervenir, si la necesidad del servicio lo requiere, en las actuaciones que Sadeco presta en los colegios públicos.

Estas contrataciones tendrán carácter temporal y se mantendrán durante el tiempo necesario para hacer frente a las circunstancias extraordinarias que han motivado esta decisión, contribuyendo a restablecer los niveles habituales de prestación del servicio y a mejorar las condiciones de limpieza y salubridad en todos los barrios de la ciudad. Además, Sadeco valorará la necesidad de mantener este refuerzo de plantilla en el último trimestre del ejercicio.

"UNA DECISIÓN RESPONSABLE Y NECESARIA"

El presidente de Sadeco, Miguel Ruiz Madruga, ha destacado que "la incorporación de estos 90 trabajadores responde a una decisión responsable y necesaria para reforzar unos servicios que son esenciales para el bienestar de todos los cordobeses".

Asimismo, ha señalado que "durante los últimos meses hemos afrontado una serie de circunstancias extraordinarias que han exigido un importante esfuerzo organizativo por parte de toda la plantilla y ahora se da un paso más para recuperar plenamente la capacidad operativa de la empresa".

Ruiz Madruga ha subrayado además que "el objetivo es seguir ofreciendo un servicio de calidad, reducir las incidencias y responder con la mayor eficacia posible a las necesidades de la ciudad", a lo que ha añadido que "este refuerzo temporal permitirá acelerar la normalización del servicio y continuar avanzando en la mejora de la limpieza y la recogida de residuos en todos los barrios".