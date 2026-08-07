Sadeco ultima la segunda vuelta del plan especial de limpieza exterior de más de 5.300 contenedores

Archivo - Contenedores de Sadeco. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La empresa municipal Saneamientos de Córdoba (Sadeco) avanza en el desarrollo del plan especial de limpieza exterior de los contenedores de residuos de la ciudad, una actuación que tiene como objetivo mejorar la imagen urbana, reforzar las condiciones de higiene de los puntos de depósito de residuos y ofrecer a la ciudadanía un espacio público más cuidado y agradable.

Según ha informado el Ayuntamiento, este dispositivo se encuentra ya en la fase final de su segunda vuelta de actuaciones, después de haber recorrido los distintos distritos de la capital, los núcleos de la periferia y parte de los polígonos industriales. La previsión de la empresa municipal es que esta segunda intervención concluya a mediados de agosto, algo que permitirá que, en menos de tres meses, un total de 5.280 contenedores hayan sido objeto de una limpieza integral en dos ocasiones.

Con esta actuación, Sadeco reafirma su compromiso con la mejora continua de los servicios públicos y con el mantenimiento de una ciudad más limpia y cuidada. El plan persigue eliminar la suciedad acumulada en el exterior de los recipientes y actuar sobre el entorno inmediato de los mismos, eliminando manchas, restos adheridos y otros elementos que deterioran la imagen de estos puntos.

La planificación diseñada por los técnicos de Sadeco se está desarrollando conforme al calendario previsto, de manera que cada jornada de trabajo permite actuar sobre una media de 50 contenedores, una cifra diaria que puede variar en función del estado de conservación y del nivel de suciedad en las diferentes islas de recepción de restos.

Para llevar a cabo estas tareas, la empresa municipal dispone de un equipo integrado por dos operarios y un vehículo tipo pickup, dotado con los materiales necesarios para la limpieza exterior de los depósitos. Durante las intervenciones se emplean productos desengrasantes y desodorizantes especialmente indicados para este tipo de acciones, lo que permite eliminar la suciedad incrustada, reducir los malos olores y mejorar la apariencia de los contenedores y de los espacios donde se ubican.

TODOS LOS CONTENEDORES

El desarrollo del plan está permitiendo actuar de forma ordenada sobre la totalidad del parque de contenedores distribuido por la ciudad. La segunda vuelta de limpieza se ha desarrollado en el Distrito Sur, donde se intervinieron un total de 438 depósitos. Posteriormente, los trabajos continuaron en Poniente Norte, con la limpieza de 161 contenedores, y en Levante, donde se actuó sobre 542 recipientes. El dispositivo ha continuado posteriormente por el Distrito Noroeste (530); Sureste (381); Centro (372), y Poniente Sur (691). A estas actuaciones se suman las realizadas en otros espacios urbanos.

Asimismo, el plan ya ha alcanzado todos los núcleos de la periferia y las barriadas de la Sierra, donde también se ha desarrollado esta segunda fase de limpieza exterior. En la actualidad restan intervenciones en varias zonas industriales de Córdoba para completar el cronograma previsto por la empresa.

Este dispositivo responde a la voluntad de Sadeco de reforzar el mantenimiento de las infraestructuras destinadas a la recogida de residuos y complementar los trabajos habituales que desarrolla durante todo el año. Una vez finalice esta segunda vuelta de actuaciones, la empresa municipal mantendrá este programa de limpieza exterior de contenedores con el propósito de consolidar un mantenimiento continuado.

"COMPROMISO PERMANENTE DE LA EMPRESA"

El presidente de Sadeco, Miguel Ruiz Madruga, ha destacado que "este plan demuestra el compromiso permanente de la empresa municipal con la mejora de la imagen de Córdoba y con la prestación de un servicio público de calidad", a lo que ha agregado que no sólo recogen los residuos, sino que también trabajan para que "los contenedores y su entorno presenten el mejor estado posible".

Ruiz Madruga ha señalado además que "en breve" habrán realizado dos actuaciones completas sobre más de 5.300 contenedores repartidos por toda la ciudad, algo que supone "un importante esfuerzo organizativo". "Seguiremos manteniendo este plan de adecentamiento, porque creemos que la limpieza del espacio público también pasa por cuidar cada uno de los elementos que forman parte del servicio", ha aseverado.

El presidente de Sadeco ha agradecido "la colaboración de la ciudadanía para facilitar estos trabajos" y ha recordado que "mantener limpios los entornos de los contenedores es una responsabilidad compartida". "El uso correcto de estas instalaciones y el depósito adecuado de los residuos contribuyen de forma decisiva a que Córdoba siga siendo una ciudad cada vez más limpia, cuidada y sostenible", ha indicado.