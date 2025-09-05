Saiz afirma que el Gobierno se dejará "la piel" para aprobar PGE y resalta trabajo para avanzar en derechos

La ministra de Inclusión, Elma Saiz, ha mantenido un encuentro con responsables de la Fundación Euroárabe de Granada - EUROPA PRESS

GRANADA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha afirmado este viernes que el Gobierno se dejará "la piel" para que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026 a la par que ha resaltado el trabajo diario del Ejecutivo central con medidas para avanzar en derechos.

Así lo ha indicado a preguntas de los periodistas sobre PGE a los que Saiz, que ha detallado que "el Gobierno va a presentar un proyecto de PGE que va a dar respuesta a los desafíos de la ciudadanía y vamos a dejarnos la piel para sacar adelante esa ley de leyes, que son los presupuestos".

En paralelo a esa línea de trabajo, Saiz ha querido ser "clara" al enfatizar que el Ejecutivo central trabaja "todos los días con importantísimas medidas que están saliendo adelante, que avanzan en derechos" así como "en protección social" en referencia por ejemplo a la equiparación de permisos de paternidad y maternidad "entre los progenitores", lo que "coloca" a España a "la vanguardia internacional".

Saiz ha hecho estas declaraciones en un encuentro con los medios de comunicación en la Fundación Euroárabe de Altos Estudios, con sede en Granada, ciudad en cuya Escuela Superior de Arquitectura clausura del congreso internacional 'FOM@Play: Migration, Identity and Transnational Discourses'.

"Estamos trabajando todos los días como gobierno para dar respuesta a los desafíos y hacer política útil que mejora la vida de la ciudadanía", ha concluido la titular de Inclusión.