La Sala Aliatar muestra su apoyo a la candidatura de Granada como Capital Europea de la Cultura en 2031

La alcaldesa de Granada, Marifran Carazo, junto al gerente de la Sala Aliatar, Gregorio Jiménez. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Sala Aliatar, uno de los espacios culturales más "singulares y versátiles" de Granada, ha formalizado su adhesión al proyecto de Granada como Capital Europea de la Cultura 2031, reafirmando su compromiso con la cultura local y europea.

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, el acto ha sido rubricado por su gerente, Gregorio Jiménez López, quien ha subrayado el "carácter multidisciplinar y el papel dinamizador" del espacio dentro de la vida cultural de la ciudad.

Por su parte, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha celebrado esta adhesión afirmando que "Aliatar es un ejemplo de cómo Granada sabe conservar su historia al tiempo que innova y se proyecta al futuro cultural europeo. Su implicación en esta candidatura pone de manifiesto la fuerza creativa de nuestros espacios, su capacidad para generar comunidad y su vocación de abrirse al mundo".

Carazo ha añadido que "Granada cuenta con salas como Aliatar que no solo ofrecen programación de calidad, sino que son espacios vivos, conectores sociales y auténticos motores de dinamismo cultural. Su respaldo consolida una candidatura vibrante y comprometida con la diversidad cultural y la memoria urbana".

Ubicada en el edificio del antiguo cine Aliatar, inaugurado en los años 40 y reconvertido en sala de conciertos y eventos en 2008, este espacio ha sabido mantener su legado histórico al tiempo que se adapta a las exigencias técnicas y artísticas actuales. Con capacidad modulable para hasta 600 personas y una programación que incluye conciertos, sesiones de DJ, eventos culturales, empresariales y sociales, Aliatar es, actualmente, un referente en la escena cultural y musical granadina.

Para su gerente, Gregorio Jiménez López, "sumarnos a este proyecto significa seguir creyendo en una Granada creativa, abierta, diversa y con proyección europea. Desde Aliatar queremos ser parte activa de esta transformación y contribuir con nuestro espacio, nuestra programación y nuestro compromiso con la cultura local".

Aliatar se incorpora así a una red creciente de agentes culturales que refuerzan la candidatura de Granada 2031, aportando su historia, su presente activo y su apuesta por una ciudad en la que cultura, patrimonio, innovación y participación ciudadana se den la mano.