La Sala Zaida de Granada acoge la muestra 'Vivir en una alquería de Al-Andalus. El Castillejo de Los Guájares'

Presentación de 'Vivir en una alquería de Al-Ándalus. El Castillejo de Los Guájares' - FUNDACIÓN CAJA RURAL

GRANADA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Caja Rural Granada ha presentado en la Sala Zaida la exposición 'Vivir en una alquería de Al-Ándalus. El Castillejo de Los Guájares'. Esta muestra, disponible hasta el 11 de abril, contará con tres conferencias para adentrarse en los entresijos de este yacimiento de la comarca de la costa a cargo de Alberto García, de la Universidad de Granada.

Estas charlas estarán también a cargo del arquitecto José Manuel López Osorio, de la Universidad de Málaga, y Helena Kirchner i Granell, de la Autónoma de Barcelona. En el acto han estado presentes la responsable de Fundación Caja Rural Granada, Poli Servián; el alcalde de Los Guájares y diputado de Agua, Promoción Agraria y Medio Ambiente de la Diputación, Antonio Mancilla; la directora del Museo Arqueológico y Etnológico, Ángeles Ginés, y el comisario de la exposición, Alberto García.

"Desde Fundación Caja Rural Granada estamos especialmente orgullosos de impulsar esta muestra sobre el poblado de El Castillejo, un proyecto que refleja nuestro compromiso con la cultura, la conservación del patrimonio y el desarrollo de nuestra provincia", ha explicado Servián.

En este sentido, ha detallado que la muestra es el "resultado de un gran trabajo de equipo orientado a traducir una investigación científica al lenguaje de un público generalista, con un enfoque claramente didáctico que facilita comprender y valorar este legado".

Por su parte, Antonio Mancilla ha agradecido a todos los intervinientes su participación para hacer realidad este proyecto expositivo. "Es un honor poder mostrar en pleno centro de Granada, en un espacio tan extraordinario como la Sala Zaida, nuestro poblado fortificado de época almohade", ha añadido el alcalde.

Tal y como ha explicado, el Ayuntamiento de Los Guájares ha obtenido ayudas, entre ellas 400.000 euros del programa del dos por ciento cultural del Gobierno, para la realización de cinco proyectos, uno de ellos El Castillejo, lo que permitirá iniciar nuevos trabajos en el yacimiento. Además, el municipio ha ejecutado ya otra subvención de 23.500 euros de la Diputación.

Ángeles Ginés ha resaltado que esta muestra marca un nuevo hito en una historia que comenzó a mediados de los años 80 del siglo pasado, cuando se realizaron las primeras excavaciones en el Castillejo de Los Guájares, investigación posteriormente complementada con la tesis doctoral de Alberto García. "Confío en que esta exposición, junto con las nuevas inversiones previstas sirvan para dar un nuevo impulso al estudio, la protección y la proyección de este patrimonio único", ha remarcado.

Por último, Alberto García ha incidido en que, desde el punto de vista científico, esta exposición permite saldar en parte una deuda pendiente con un yacimiento que es un auténtico referente a nivel nacional e internacional. "Quien desee comprender la historia de al-Ándalus -que forma parte esencial de nuestro pasado- debe necesariamente conocer el Castillejo de Los Guájares. Se trata de uno de los enclaves rurales que más información ha aportado sobre los modos de vida, la explotación agrícola y la organización del paisaje en época andalusí", ha agregado.

En este contexto, García ha invitado a quienes visiten la exposición a acercarse también al yacimiento resaltando el estado de conservación excepcional que permite imaginar de manera muy vívida cómo fue la vida en este enclave.

La exposición muestra a través de los objetos cerámicos recuperados durante las excavaciones realizadas en la segunda mitad de la década de los 80 del pasado siglo, los modos de vida de los grupos campesinos instalados en el ámbito rural de Al Ándalus. El Castillejo perteneciente al municipio de Los Guájares, constituye un yacimiento arqueológico de excepcional interés para comprender la estructura de los asentamientos rurales andalusíes, los modos de vida de las comunidades campesinas y la organización y formas de explotación del territorio.

A lo largo de cuatro campañas (1985,1986, 1987 y 1989) se excavó, con una metodología avanzada para su tiempo, gran parte del asentamiento. Con estas intervenciones pudieron reconocerse las estructuras defensivas que lo rodean (ingreso en recodo, baluarte o torres), conocer las vías de comunicación internas, mostrar la disposición y estructura de las casas, así como otros edificios, entre los que se encuentra un aljibe.

Las cerámicas halladas se encontraban en muy buen estado de conservación y se localizaron en el interior de las viviendas en la posición que ocupaban habitualmente, aportando información sobre las funciones de los distintos espacios que las conformaban (patio, almacenes, zaguán, cocinas o salas).

Este poblado fortificado debió ser construido entre el siglo X y el XI según algunos análisis y sabemos que sufrió un fuerte terremoto a mediados del siglo XIII. El sismo destruyó el yacimiento, pero fue parcialmente reconstruido (zona occidental) hasta que a principios o mediados del siglo XIV fue definitivamente abandonado.

La excavación de El Castillejo fue realizada por un destacado grupo de investigadores, arqueólogos e historia centrados en la época medieval tales como Antonio Malpica (Universidad de Granada), coordinador del proyecto, Patrice Cressier (Universidad de Lyon y Casa de Velázquez), Guillermo Roselló (Museo de Mallorca) o Miquel Barceló (Universidad Autónoma de Barcelona). Sus trabajos marcaron un importante hito que contribuyó a consolidar los estudios de la arqueología medieval en contextos rurales en los momentos de nacimiento y constitución de la disciplina.